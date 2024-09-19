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Италия
19 сентября 2024, 14:46 |
376
1

Тренер, который недавно выигрывал ЛЧ, готов возглавить Милан

Томас Тухель может продолжить карьеру в Италии

19 сентября 2024, 14:46 |
376
1
Тренер, который недавно выигрывал ЛЧ, готов возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

«Милан» продолжает искать замену нынешнему главному тренеру команды Паулу Фонсеке на случай, если португалец будет уволен. В последнее время с «россонери» связывали такие имена, как Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Эдин Терзич.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» также рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Челси» и «Баварии» Томаса Тухеля. «Россонери» уже связывались с окружением Тухеля, немецкий специалист открыт к работе с «Миланом».

Также, по информации La Gazzetta dello Sport, свои услуги «Милану» предложил Дэвид Мойес.

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Томас Тухель Милан Дэвид Мойес Паулу Фонсека Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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Saar
Викиніть цього Фонсеку на..й!
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