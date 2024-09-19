Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Италия
19 сентября 2024, 10:14 |
323
0

Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане

Златан Ибрагимович контактировал с Эдином Терзичем

19 сентября 2024, 10:14 |
323
0
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Советник итальянского «Милана» Златан Ибрагимович контактировал с немецким тренером Эдином Терзичем, сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» является одним из кандидатов на замену нынешнему коучу команды Паулу Фонсеке, который находится под угрозой увольнения из-за неудачных результатов.

Фонсека возглавил «Милан» летом 2024 года. Под его руководством команда одержала лишь 1 победу в 5 матчах и с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

В прошлой кампании «Боруссия» Дортмунд Эдина Терзича вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду
Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы
Эдин Терзич Паулу Фонсека Златан Ибрагимович назначение тренера отставка чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський Источник: Sky Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика
Бокс | 18 сентября 2024, 13:09 4
ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика
ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика

Использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин

Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Футбол | 19 сентября 2024, 06:49 4
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой

Марсель, которым руководит Роберто Де Дзерби, интересуется украинским вингером

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Футбол | 19.09.2024, 07:44
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
«Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса
Футбол | 19.09.2024, 07:16
«Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса
«Никому не пожелаю». Защитник Динамо высказался о травме Себальоса
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Футзал | 18.09.2024, 20:39
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Аргентина переиграла Афганистан. Турнирные таблицы ЧМ: Украина – третья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 13
Бокс
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 27
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 23
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 16
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 00:23 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 10
Футбол
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем