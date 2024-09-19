Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане

Советник итальянского «Милана» Златан Ибрагимович контактировал с немецким тренером Эдином Терзичем, сообщает издание Sky Sport Germany.

По информации источника, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» является одним из кандидатов на замену нынешнему коучу команды Паулу Фонсеке, который находится под угрозой увольнения из-за неудачных результатов.

Фонсека возглавил «Милан» летом 2024 года. Под его руководством команда одержала лишь 1 победу в 5 матчах и с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

В прошлой кампании «Боруссия» Дортмунд Эдина Терзича вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).