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Италия
19 сентября 2024, 14:54 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:03
225
0

Экс-игрок Динамо назвал условие, при котором Довбик будет забивать в Роме

Специалист просит не забывать, что результативность Артема очень зависит от игры партнеров

19 сентября 2024, 14:54 | Обновлено 19 сентября 2024, 15:03
225
0
Экс-игрок Динамо назвал условие, при котором Довбик будет забивать в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-полузащитник и бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал совет нападающему «Ромы» Артему Довбику, у которого теперь будет новый тренер – Иван Юрич.

– Артему в футбол надо играть. Некоторые делают из Довбика второго Мудрика. Если фланговые футболисты «джаллоросси» будут обеспечивать его передачами, он будет забивать. Если не будет этих передач, это будет уже другая история. Довбик - это же не Мудрик. Он не обладает каким-то филигранным дриблингом. Артему надо, чтобы его обеспечивали, тогда он будет забивать, – сказал Буряк.

В 4 первых матчах за «волков» 27-летний футболист забил один гол.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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