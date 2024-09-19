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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 14:31 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:35
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0

Лазарет переполнен. Легионер ЛНЗ может вернуться в игру в ближайшем матче

Хайдин Салиху получил повреждение в поединке УПЛ против Колоса

19 сентября 2024, 14:31 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:35
111
0
Лазарет переполнен. Легионер ЛНЗ может вернуться в игру в ближайшем матче
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

Косовский легионер черкасского ЛНЗ Хайдин Салиху восстанавливается после травмы, которую он получил в матче УПЛ против Колоса.

Повреждения ахилла (вопреки предварительной информации) у него нет, и шансы сыграть в следующей игре против Полесья составляют 50 на 50.

Как сообщает ТаТоТаке, из-за большого количества травм клуб ЛНЗ не проводил спарринги во время паузы сборных.

В лазарете клуба находятся также Александр Каплиенко, Айди Дайко (травма в составе сборной) и Оливье Тилль (получил травму в матче против Динамо). Они ориентировочно вернутся в игру через 2–3 недели.

В скором времени начнет реабилитацию Эйнел Соареш, он сможет вернуться на поле в конце октября. Марк Ассинор перенес операцию, срок его восстановления будет зависеть от реакции организма, и, скорее всего, это произойдет весной.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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