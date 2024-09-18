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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:22
157
0

КАРРАСКО: «У Салиху что-то с ахиллом. Пришлось делать раннюю замену»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал матч 6-го тура УПЛ против Колоса

18 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 05:22
157
0
КАРРАСКО: «У Салиху что-то с ахиллом. Пришлось делать раннюю замену»
ФК ЛНЗ. Андрес Карраско

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал матч 6-го тура УПЛ против Колоса (1:1):

«Мы не начали матча так, как хотели. Хотели двигать мяч гораздо быстрее. Игроки также должны были быть более интенсивными в начале игры. Плюс пропустили ранний гол. Это показывает, что мы не были должным образом сконцентрированны. Если пропускаешь так рано, то ощущаешь тревогу.

Травму получил Салиху. Мы должны дождаться результатов медосмотра. У него что-то с ахиллом. Мы не знаем, есть ли там перелом, но он жаловался на него. Нам пришлось делать раннюю замену. Все, что мы планировали, не работало так, как мы хотели. Потом у нас появились моменты. Мы понимали, что проигрываем и должны забивать, должны играть на мяче. Это было то, с чего мы хотели начинать.

Во втором тайме мы немного адаптировались и перестроились. Мы должны были принять решение. Чтобы не пропустить второй мяч, пришлось играть с серьезной концентрацией. Мы очень позволяли сопернику легко создавать моменты. У нас тоже были шансы, дважды попали в перекладину. Получается, мы могли как выиграть, так и проиграть.

Учитывая состав нашего оппонента, мы должны были выигрывать эту игру. Не можем быть довольными этим результатом. Но с другой стороны, учитывая, что пропустили в дебюте игры, потеряли одного игрока и пришлось делать замену, мы можем быть наполовину довольными этим результатом, потому что соперники также могли выиграть».

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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