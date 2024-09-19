Куртуа собрал команду лучших в истории. Кого отметил конкурент Лунина?

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа на стриме Ибаи Льяноса собрал свою команду из лучших игроков в истории футбола

Единственное: топ-сборная от Куртуа включила в себя 12 исполнителей, так как бельгиец не смог выбрать четырех защитников из пяти ему предложенных, поэтому включил всех, а именно – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамоса, Алессандро Несту и Паоло Мальдини.

Идеальная сборная по мнению Куртуа:

Вратарь – Икер Касильяс;

– Икер Касильяс; Защитники – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;

– Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини; Полузащитники – Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;

– Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос; Нападающие – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо

Ранее Тибо Куртуа оценил победу «Реала» над «Штутгартом», добытую без участия Лунина.