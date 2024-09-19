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  4. Куртуа собрал команду лучших в истории. Кого отметил конкурент Лунина?
Испания
19 сентября 2024, 13:58 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:01
502
2

Куртуа собрал команду лучших в истории. Кого отметил конкурент Лунина?

Бельгийский голкипер презентовал свою символическую сборную

19 сентября 2024, 13:58 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:01
502
2
Куртуа собрал команду лучших в истории. Кого отметил конкурент Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа на стриме Ибаи Льяноса собрал свою команду из лучших игроков в истории футбола

Единственное: топ-сборная от Куртуа включила в себя 12 исполнителей, так как бельгиец не смог выбрать четырех защитников из пяти ему предложенных, поэтому включил всех, а именно – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамоса, Алессандро Несту и Паоло Мальдини.

Идеальная сборная по мнению Куртуа:

  • Вратарь – Икер Касильяс;
  • Защитники – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;
  • Полузащитники – Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;
  • Нападающие – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо

Ранее Тибо Куртуа оценил победу «Реала» над «Штутгартом», добытую без участия Лунина.

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Тибо Куртуа Криштиану Роналду Роналдо Лионель Месси Паоло Мальдини Алессандро Неста Икер Касильяс Марсело Фабио Каннаваро Зинедин Зидан Тони Кроос Андрес Иньеста Серхио Рамос
Юрій Остроумов Источник: Marca
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Комментарии 2
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SHN
И кто из них в запасе?)
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Harun Bakircioğlu
Довольно скудные у него познания футбольной истории
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0
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