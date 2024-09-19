Куртуа собрал команду лучших в истории. Кого отметил конкурент Лунина?
Бельгийский голкипер презентовал свою символическую сборную
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа на стриме Ибаи Льяноса собрал свою команду из лучших игроков в истории футбола
Единственное: топ-сборная от Куртуа включила в себя 12 исполнителей, так как бельгиец не смог выбрать четырех защитников из пяти ему предложенных, поэтому включил всех, а именно – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамоса, Алессандро Несту и Паоло Мальдини.
Идеальная сборная по мнению Куртуа:
- Вратарь – Икер Касильяс;
- Защитники – Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;
- Полузащитники – Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;
- Нападающие – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо
Ранее Тибо Куртуа оценил победу «Реала» над «Штутгартом», добытую без участия Лунина.
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