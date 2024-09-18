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  4. Куртуа оценил победу Реала над Штутгартом, добытую без участия Лунина
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:27
581
0

Куртуа оценил победу Реала над Штутгартом, добытую без участия Лунина

Голкипер – о матче 1-го тура новой Лиги чемпионов

18 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:27
581
0
Куртуа оценил победу Реала над Штутгартом, добытую без участия Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о победе «Реала» над немецким «Штутгартом» (3:1) в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов, за которой лишь со скамейки запасных наблюдал конкурент бельгийца – украинец Андрей Лунин.

«Те, кто видел игру «Штутгарта», понимают, что это очень атакующая команда, которая хорошо играет и оставляет много пространства за спиной. В первые 25 минут они доставили нам много неприятностей, но потом мы улучшили свою игру.

Мы хорошо отреагировали на гол «Штутгарта» и смогли победить. Они хорошо прессинговали, а иногда мы сами себе усложняли игру. Это то, что над чем нам нужно работать.

В таком формате Лиги чемпионов каждая победа очень важна. Если бы Эндрик промахнулся, я бы его убил, но он забил, поэтому все заткнулись (смеется). Он очень талантливый парень», – заявил Куртуа.

Ранее сообщалось, что в «Реале» обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Лига чемпионов Штутгарт
Юрій Остроумов Источник: Marca
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