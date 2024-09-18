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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:55
683
0

В Реале обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля

Бразилец Эндрик стал новым рекордсменом

18 сентября 2024, 08:46 | Обновлено 18 сентября 2024, 08:55
683
0
В Реале обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Во вторник, 17 сентября, в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле обыграл немецкий «Штутгарт» со счетом 3:1.

В компенсированное время поединка ворота «швабов» поразил бразильский нападающий «галактикос» Эндрик и стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов. Он отличился голом в возрасте 18 лет и 58 дней.

Предыдущий рекорд мадридского клуба принадлежал легендарному Раулю – в октябре 1995 года он сделал хет-трик за «Реал» в поединке против «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.

Ранее сообщалось, что легендарный Томас Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави.

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Эндрик Реал Мадрид Рауль Гонсалес Лига чемпионов рекорд
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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