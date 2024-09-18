В Реале обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля

Во вторник, 17 сентября, в 1-м туре обновленной Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле обыграл немецкий «Штутгарт» со счетом 3:1.

В компенсированное время поединка ворота «швабов» поразил бразильский нападающий «галактикос» Эндрик и стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов. Он отличился голом в возрасте 18 лет и 58 дней.

Предыдущий рекорд мадридского клуба принадлежал легендарному Раулю – в октябре 1995 года он сделал хет-трик за «Реал» в поединке против «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.

Ранее сообщалось, что легендарный Томас Мюллер установил рекорд ЛЧ, опередив испанца Хави.