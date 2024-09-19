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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:01
243
0

Андрей ТЛУМАК: «В Болонье лучшими были вратари»

Бывший вратарь «Карпат» оценил игру голкиперов «Шахтера» и «Болоньи»

19 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 19 сентября 2024, 14:01
243
0
Андрей ТЛУМАК: «В Болонье лучшими были вратари»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык (слева)

Экс-голкипер «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua оценил игру вратарей в первом матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу между «Болоньей» и «Шахтером», который завершился вничью 0:0:

«Они были лучшими на поле. Без сомнения, почин сделал кипер «Болоньи» Лукаш Скорупский, который в дебюте взял пенальти от Георгия Судакова. Если учесть, что в дальнейшем «горняки» уже серьезно не угрожали его владениям, то класс вратаря, как в том, что он сыграл безупречно в ключевой момент.

Затем эстафету у Скорупского подхватил его коллега – Дмитрий Ризнык. Думаю, что это был едва ли не лучший его матч на международной арене. Тот сейв «горняка» в начале второго тайма, когда он отразил мощный «выстрел» Фабиана и сейчас еще перед глазами. Запомнился Дмитрий и в игре ногами, начиная атаки своей команды. Вот почему в том, что соперники сохранили свои владения на «замке» большая заслуга их киперов. Кстати, такой итог является приемлемым для обеих команд», – рассказал Тлумак.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» 2 октября примет «Аталанту».

Ранее экс-игрок «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы команды с «Баварией» по игре против «Болоньи».

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Андрей Тлумак Дмитрий Ризнык Болонья - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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