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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:03
667
0

Экс-игрок Шахтера оценил шансы команды с Баварией по игре против Болоньи

Андрей Воробей – о будущем «горняков» в Лиге чемпионов

19 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:03
667
0
Экс-игрок Шахтера оценил шансы команды с Баварией по игре против Болоньи
ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о том, каким может быть матч «горняков» в Лиге чемпионов с «Баварией» в свете игры донецкой команды в 1-м туре против «Болоньи» и победы мюнхенцев над «Динамо» Загреб (9:2).

– Что, думаете, будет в матче с Баварией, которая забила девять мячей загребскому Динамо?

– Ну, что будет в поединке с мюнхенцами, если они девять мячей забили хорватам? Надеюсь, не будет девять. Возможно, вообще не будет много. Но Шахтеру с такой игрой сложно будет. Непросто будет с такими топовыми клубами просто сидеть в обороне.

– Что скажите по поводу Марино Пушича и его тренерскому стилю?

– Я вижу схему Пушича. Мы выстроились, мы перемещаемся по отношению к мячу, закрываем зоны. Вроде бы красиво все. Но у нас вообще нету вариантов игры в атаке. Да во времена Срны даже он подключался к атакам и подавал в штрафную. Он даже забивал мячи! Сейчас Шахтер этого вообще не делает. Такая игра в атаке настораживает. Один удар в створ ворот за 90 минут против такой команды – это не уровень Шахтера, мне кажется.

Как известно, встреча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария» состоится 10 декабря.

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Андрей Воробей Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Болонья - Шахтер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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