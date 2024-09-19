Экс-игрок Шахтера оценил шансы команды с Баварией по игре против Болоньи

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о том, каким может быть матч «горняков» в Лиге чемпионов с «Баварией» в свете игры донецкой команды в 1-м туре против «Болоньи» и победы мюнхенцев над «Динамо» Загреб (9:2).

– Что, думаете, будет в матче с Баварией, которая забила девять мячей загребскому Динамо?

– Ну, что будет в поединке с мюнхенцами, если они девять мячей забили хорватам? Надеюсь, не будет девять. Возможно, вообще не будет много. Но Шахтеру с такой игрой сложно будет. Непросто будет с такими топовыми клубами просто сидеть в обороне.

– Что скажите по поводу Марино Пушича и его тренерскому стилю?

– Я вижу схему Пушича. Мы выстроились, мы перемещаемся по отношению к мячу, закрываем зоны. Вроде бы красиво все. Но у нас вообще нету вариантов игры в атаке. Да во времена Срны даже он подключался к атакам и подавал в штрафную. Он даже забивал мячи! Сейчас Шахтер этого вообще не делает. Такая игра в атаке настораживает. Один удар в створ ворот за 90 минут против такой команды – это не уровень Шахтера, мне кажется.

Как известно, встреча Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария» состоится 10 декабря.