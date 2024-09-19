«Самый недооцененный». Экс-игрок Шахтера назвал лучшего горняка с Болоньей
Вячеслав Шевчук – о матче 1-го тура Лиги чемпионов
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями о матче «горняков» с «Болоньей» (0:0) в 1-м туре основной стадии обновленной Лиги чемпионов.
«В целом, я считаю, что это хороший старт для «Шахтера». У клуба был не лучший старт в УПЛ, последний матч против «Карпат» сыграли лучше – входит в сезон. Это очень важное очко для «Шахтера» в контексте психологии, атмосферы в команде. Сейчас будет много игр, и когда есть положительный результат – это очень важно.
Что касается игры, то, конечно, хороший момент был бы, если бы Судаков забил пенальти – было бы преимущество. Но в целом, полагаю, матч был равный, возможно, чуть больше голевых моментов было у «Болоньи». Результат закономерен.
Кто по матчу выделился в составе «Шахтера»? Самым стабильным игроком в матче был Крыськив – возможно, самый недооцененный игрок «Шахтера». Я вспоминаю историю, когда «Шахтер» хотел расстаться с ним несколько лет назад. А сейчас видим, что он может сыграть и как восьмерку, и как шестерку помочь, и как десятку. Разносторонний игрок, очень важный для «Шахтера» сегодня», – заявил Шевчук.
Ранее Вячеслав Шевчук пояснил, зачем сборной Украины ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук.
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