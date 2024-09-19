Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Рухе рассказали о настрое на встречу с Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:44
335
0

В Рухе рассказали о настрое на встречу с Динамо в УПЛ

Команды встретятся 21 сентября

19 сентября 2024, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:44
335
0
В Рухе рассказали о настрое на встречу с Динамо в УПЛ
ФК Рух Львов. Роман Дидык

Защитник «Руха» Роман Дидык дал оценку матчу 6-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ворсклой» (0:0) и рассказал о том, с каким настроением команда подходит к следующему календарному матчу, в котором 21 сентября встретится в Киеве с «Динамо».

«Игра с «Ворсклой» была неудачной для нас. Конечно, обидно 60 минут играть в большинстве и не реализовать это преимущество. Тамошнее поле было не в лучшем состоянии, но это не может быть оправданием для нашей команды. Из-за песка в Полтаве после игры ноги немного «подсели», но дальше с каждым днем было все легче и легче тренироваться и сейчас мы уже восстановились. Жаль, что «Рух» не смог привезти во Львов три очка. Впрочем команда уже проанализировала этот матч и движется дальше.

Сейчас все мы с хорошим настроением готовимся к «Динамо». Это очень сильный соперник. Тренерский штаб расскажет нам план на игру. Мы уже начали постепенно разбирать игру киевлян. Считаю, что у них больше сильных, чем слабых сторон, но не хочется перед игрой это конкретизировать.

«Рух» мог стартовать в чемпионате еще лучше. Впрочем мы держимся в верхней части таблицы и будем делать все от себя зависящее, чтобы бороться за самые высокие места. Тем более к нам присоединились Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Их не было длительное время из-за травм, поэтому в коллективе все обрадовались, когда они начали снова тренироваться в общей группе. Это важные персоны как на поле, так и в раздевалке, поэтому вся команда рада, что ребята снова в строю», – рассказал Дидык.

По теме:
Экс-асистент Григорчука возглавил команду Второй лиги
Экс-игрок сборной Украины заявил, что должен сделать Мудрик в Челси
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Роман Дидык Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Рух Ворскла - Рух
Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Футбол | 18 сентября 2024, 19:49 10
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Юрич стал тренером римской команды

ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика
Бокс | 18 сентября 2024, 13:09 5
ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика
ВИДЕО. Польские пограничники объяснили причины ареста Усика

Использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Бокс | 18.09.2024, 18:31
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Есть прогресс. Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Футбол | 19.09.2024, 12:19
Есть прогресс. Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Есть прогресс. Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Футбол | 19.09.2024, 10:24
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 06:23 13
Футбол
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
18.09.2024, 15:38 56
Бокс
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 14
Бокс
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
17.09.2024, 09:25 20
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 310
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем