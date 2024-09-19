В Рухе рассказали о настрое на встречу с Динамо в УПЛ

Защитник «Руха» Роман Дидык дал оценку матчу 6-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ворсклой» (0:0) и рассказал о том, с каким настроением команда подходит к следующему календарному матчу, в котором 21 сентября встретится в Киеве с «Динамо».

«Игра с «Ворсклой» была неудачной для нас. Конечно, обидно 60 минут играть в большинстве и не реализовать это преимущество. Тамошнее поле было не в лучшем состоянии, но это не может быть оправданием для нашей команды. Из-за песка в Полтаве после игры ноги немного «подсели», но дальше с каждым днем было все легче и легче тренироваться и сейчас мы уже восстановились. Жаль, что «Рух» не смог привезти во Львов три очка. Впрочем команда уже проанализировала этот матч и движется дальше.

Сейчас все мы с хорошим настроением готовимся к «Динамо». Это очень сильный соперник. Тренерский штаб расскажет нам план на игру. Мы уже начали постепенно разбирать игру киевлян. Считаю, что у них больше сильных, чем слабых сторон, но не хочется перед игрой это конкретизировать.

«Рух» мог стартовать в чемпионате еще лучше. Впрочем мы держимся в верхней части таблицы и будем делать все от себя зависящее, чтобы бороться за самые высокие места. Тем более к нам присоединились Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Их не было длительное время из-за травм, поэтому в коллективе все обрадовались, когда они начали снова тренироваться в общей группе. Это важные персоны как на поле, так и в раздевалке, поэтому вся команда рада, что ребята снова в строю», – рассказал Дидык.