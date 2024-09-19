Стало известно, когда Костюк сыграет против Шнайдер на турнире в Сеуле

Украинская теннисистка Марта Костюк в среду пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Следующий поединок украинки на этих соревнованиях против «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA) состоится в пятницу, 20 сентября. Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии. Против 20-летней Шнайдер украинка еще не играла. Костюк победила в 6 из 7 последних матчей против соперниц младше себя.