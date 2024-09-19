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WTA
19 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:17
402
0

Стало известно, когда Костюк сыграет против Шнайдер на турнире в Сеуле

Марта выйдет на корт последним запуском в пятницу

19 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 19 сентября 2024, 12:17
402
0
Стало известно, когда Костюк сыграет против Шнайдер на турнире в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в среду пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

Следующий поединок украинки на этих соревнованиях против «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA) состоится в пятницу, 20 сентября. Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии. Против 20-летней Шнайдер украинка еще не играла. Костюк победила в 6 из 7 последних матчей против соперниц младше себя.

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Марта Костюк WTA Сеул Диана Шнайдер
Владимир Клепач Источник: WTA
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