Экс-асистент Григорчука возглавил команду Второй лиги

Недолго пребывал в статусе безработного многолетний помощник Романа Григорчука по «Черноморцу», азербайджанской «Габале», казахстанской «Астане» и белорусскому «Шахтеру» Степан Матвиив.

После завершения контракта с одесским клубом он приступил к работе во второлиговой «Скале 1911» из Стрыя, где заменил на посту главного тренера Михаила Басараба.

Новый поворот в профессиональной карьере 56-летний специалист прокомментировал Sport.ua.

– Мне позвонили из стрыйского клуба и предложили стать у руля этой команды, – рассказал Матвеев, – Я уже провел первую тренировку со «Скалой 1911». Передо мной стоит задача создать боеспособный коллектив, который мог бы в ближайшем будущем бороться за достижение высоких целей.

– Кто в работе с вами в «Скале 1911» будет выполнять ассистентскую роль?

– Этот Михаил Стельмах, которого украинские болельщики хорошо помнят по работе в Премьер-лиге с ФК «Харьков», а также в «Полтаве» и «Динаге». В четверг, 19 сентября, он должен присоединиться к нашей команде, – поделился тренер.

Ранее мы сообщали, что победа «Черноморца» над «Ингульцом» (1:0) стала 50-й для украинских команд Александра Бабича во всех турнирах.