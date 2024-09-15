Бабич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Черноморца» над «Ингульцом» (1:0) стала 50-й для украинских команд Александра Бабича во всех турнирах. 43 виктории он отпраздновал в УПЛ, 6 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 34 раза под руководством юбиляра добивался успеха «Мариуполь» и 16 – «Черноморец».

К слову, гол 18-летнего Александра Пшеничнюка также оказался юбилейным – 150-м для коллективов Бабича в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ