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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 08:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:07
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0

Бабич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Команды Бабича забили 150-й мяч в чемпионатах Украины

15 сентября 2024, 08:03 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:07
350
0
Бабич отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Черноморец. Александр Бабич

Победа «Черноморца» над «Ингульцом» (1:0) стала 50-й для украинских команд Александра Бабича во всех турнирах. 43 виктории он отпраздновал в УПЛ, 6 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 34 раза под руководством юбиляра добивался успеха «Мариуполь» и 16 – «Черноморец».

К слову, гол 18-летнего Александра Пшеничнюка также оказался юбилейным – 150-м для коллективов Бабича в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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