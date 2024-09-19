Экс-форвард сборной рассказал, что делать Довбику в Роме при новом тренере

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал экспертное мнение о перспективах украинского нападающего Артема Довбика в римской «Роме» после смены наставника команды.

– В Роме произошла смена главного тренера. Вместо Даниэле Де Росси назначили хорвата Ивана Юрича. На Артема Довбика это как-то повлияет? Все-таки Де Росси его приглашал в команду?

– Согласен, это важный момент. Любому игроку всегда приятно, когда его приглашает в команду главный тренер, который видит его в структуре своей команды. Это окрыляет и дает дополнительные силы. Но произошла смена тренера. В любом случае Рома – это топовый клуб. Артему нужно перестраиваться и работать. Не скажу, что произошло что-то такое катастрофическое. Нет! Все в его руках! Тем более Довбик сейчас в римской команде нападающий номер один. Дай Бог, у него все будет нормально. Ему надо еще чуть-чуть времени на адаптацию, и он будет забивать!