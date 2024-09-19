Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной рассказал, что делать Довбику в Роме при новом тренере
Италия
19 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:09
492
0

Экс-форвард сборной рассказал, что делать Довбику в Роме при новом тренере

Андрей Воробей – о перспективах украинского нападающего в римской команде

19 сентября 2024, 11:01 | Обновлено 19 сентября 2024, 11:09
492
0
Экс-форвард сборной рассказал, что делать Довбику в Роме при новом тренере
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал экспертное мнение о перспективах украинского нападающего Артема Довбика в римской «Роме» после смены наставника команды.

– В Роме произошла смена главного тренера. Вместо Даниэле Де Росси назначили хорвата Ивана Юрича. На Артема Довбика это как-то повлияет? Все-таки Де Росси его приглашал в команду?

– Согласен, это важный момент. Любому игроку всегда приятно, когда его приглашает в команду главный тренер, который видит его в структуре своей команды. Это окрыляет и дает дополнительные силы. Но произошла смена тренера. В любом случае Рома – это топовый клуб. Артему нужно перестраиваться и работать. Не скажу, что произошло что-то такое катастрофическое. Нет! Все в его руках! Тем более Довбик сейчас в римской команде нападающий номер один. Дай Бог, у него все будет нормально. Ему надо еще чуть-чуть времени на адаптацию, и он будет забивать!

По теме:
Экс-игрок сборной Украины заявил, что должен сделать Мудрик в Челси
Экс-игрок Шахтера оценил шансы команды с Баварией по игре против Болоньи
Экс-«горняк» Воробей оценил перспективы Динамо в группе Лиги Европы
Рома Рим Андрей Воробей Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 19 сентября 2024, 01:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Бокс | 18 сентября 2024, 15:38 56
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика

Украинца уже отпустили

Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Футбол | 19.09.2024, 11:15
Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Ничья не в актив. Почему эту Болонью нельзя было отпускать
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Футбол | 19.09.2024, 10:24
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Замена для легенды. Английский топ-клуб интересуется Цыганковым
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Футбол | 18.09.2024, 21:46
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
18.09.2024, 00:36 2
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
19.09.2024, 00:23 13
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 23
Футбол
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 310
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем