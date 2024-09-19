Шахтер не дотянул всего одну игру до личного рекорда 26-летней давности

«Шахтер», сыграв 0:0 с «Болоньей», завершил две свои голевые серии в еврокубках. Общую – из 12 матчей, не дотянув всего одну игру до личного достижения 26-летней давности, и рекордную гостевую – из 9. Последний раз горняки не забивали 2 ноября 2022 года, уступив дома «Лейпцигу» в групповом раунде Лиги чемпионов – 0:4. А на выезде – 24 ноября 2021-го, проиграв со счетом 0:2 «Интеру» в группе ЛЧ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 16 Динамо 18.09.1974 ЦСКА Сф 1:0 (д) 17.03.1976 Сент-Этьен 0:3 (г) 13 Динамо 18.09.1985 Утрехт 1:2 (г) 24.02.1987 Стяуа 0:1 (н) 13 Шахтер 28.09.1995 Брюгге 1:1 (д) 13.08.1998 Цюрих 0:4 (г) 13 Металлург Д 11.08.2005 Шопрон 3:0 (г) 09.08.2012 Тромсе 0:1 (д) 12 Динамо 19.09.1990 КуПС 2:2 (г) 04.03.1992 Барселона 0:2 (д) 12 Карпаты 30.09.1970 Стяуа 3:3 (г) 30.09.2010 ПСЖ 0:2 (г) 12 Шахтер 16.02.2023 Ренн 2:1 (д) 18.09.2024 Болонья 0:0 (г) 11 Шахтер 18.02.2010 Фулхэм 1:2 (г) 12.04.2011 Барселона 0:1 (д) 11 Днепр 21.02.2013 Базель 1:1 (д) 30.07.2014 Копенгаген 0:0 (д)

Наиболее продолжительные гостевые голевые серии украинских клубов в еврокубках