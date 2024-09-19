Шахтер не дотянул всего одну игру до личного рекорда 26-летней давности
Горняки прервали свою голевую серию в еврокубках из 12 матчей
«Шахтер», сыграв 0:0 с «Болоньей», завершил две свои голевые серии в еврокубках. Общую – из 12 матчей, не дотянув всего одну игру до личного достижения 26-летней давности, и рекордную гостевую – из 9. Последний раз горняки не забивали 2 ноября 2022 года, уступив дома «Лейпцигу» в групповом раунде Лиги чемпионов – 0:4. А на выезде – 24 ноября 2021-го, проиграв со счетом 0:2 «Интеру» в группе ЛЧ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные голевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16
|
Динамо
|
|
18.09.1974
|
ЦСКА Сф
|
1:0 (д)
|
17.03.1976
|
Сент-Этьен
|
0:3 (г)
|
13
|
Динамо
|
|
18.09.1985
|
Утрехт
|
1:2 (г)
|
24.02.1987
|
Стяуа
|
0:1 (н)
|
13
|
Шахтер
|
|
28.09.1995
|
Брюгге
|
1:1 (д)
|
13.08.1998
|
Цюрих
|
0:4 (г)
|
13
|
Металлург Д
|
|
11.08.2005
|
Шопрон
|
3:0 (г)
|
09.08.2012
|
Тромсе
|
0:1 (д)
|
12
|
Динамо
|
|
19.09.1990
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
04.03.1992
|
Барселона
|
0:2 (д)
|
12
|
Карпаты
|
|
30.09.1970
|
Стяуа
|
3:3 (г)
|
30.09.2010
|
ПСЖ
|
0:2 (г)
|
12
|
Шахтер
|
|
16.02.2023
|
Ренн
|
2:1 (д)
|
18.09.2024
|
Болонья
|
0:0 (г)
|
11
|
Шахтер
|
|
18.02.2010
|
Фулхэм
|
1:2 (г)
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1 (д)
|
11
|
Днепр
|
|
21.02.2013
|
Базель
|
1:1 (д)
|
30.07.2014
|
Копенгаген
|
0:0 (д)
Наиболее продолжительные гостевые голевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
Динамо
|
04.08.1999
|
Жальгирис
|
1:0
|
08.11.2000
|
Манчестер Юн.
|
0:1
|
11
|
Динамо
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
07.03.2019
|
Челси
|
0:3
|
9
|
Шахтер
|
06.09.2022
|
Лейпциг
|
4:1
|
18.09.2024
|
Болонья
|
0:0
|
8
|
Динамо
|
18.09.1985
|
Утрехт
|
1:2
|
30.09.1987
|
Рейнджерс
|
0:2
|
8
|
Шахтер
|
24.02.2005
|
Шальке
|
1:0
|
12.09.2006
|
Рома
|
0:4
|
8
|
Металлист
|
25.08.2011
|
Сошо
|
4:0
|
20.09.2012
|
Байер
|
0:0
|
8
|
Шахтер
|
27.11.2018
|
Хоффенхайм
|
3:2
|
25.11.2020
|
Боруссия М
|
0:4
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