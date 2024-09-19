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  4. Шахтер не дотянул всего одну игру до личного рекорда 26-летней давности
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:44 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:57
351
0

Шахтер не дотянул всего одну игру до личного рекорда 26-летней давности

Горняки прервали свою голевую серию в еврокубках из 12 матчей

19 сентября 2024, 10:44 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:57
351
0
Шахтер не дотянул всего одну игру до личного рекорда 26-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», сыграв 0:0 с «Болоньей», завершил две свои голевые серии в еврокубках. Общую – из 12 матчей, не дотянув всего одну игру до личного достижения 26-летней давности, и рекордную гостевую – из 9. Последний раз горняки не забивали 2 ноября 2022 года, уступив дома «Лейпцигу» в групповом раунде Лиги чемпионов – 0:4. А на выезде – 24 ноября 2021-го, проиграв со счетом 0:2 «Интеру» в группе ЛЧ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

16

Динамо

18.09.1974

ЦСКА Сф

1:0 (д)

17.03.1976

Сент-Этьен

0:3 (г)

13

Динамо

18.09.1985

Утрехт

1:2 (г)

24.02.1987

Стяуа

0:1 (н)

13

Шахтер

28.09.1995

Брюгге

1:1 (д)

13.08.1998

Цюрих

0:4 (г)

13

Металлург Д

11.08.2005

Шопрон

3:0 (г)

09.08.2012

Тромсе

0:1 (д)

12

Динамо

19.09.1990

КуПС

2:2 (г)

04.03.1992

Барселона

0:2 (д)

12

Карпаты

30.09.1970

Стяуа

3:3 (г)

30.09.2010

ПСЖ

0:2 (г)

12

Шахтер

16.02.2023

Ренн

2:1 (д)

18.09.2024

Болонья

0:0 (г)

11

Шахтер

18.02.2010

Фулхэм

1:2 (г)

12.04.2011

Барселона

0:1 (д)

11

Днепр

21.02.2013

Базель

1:1 (д)

30.07.2014

Копенгаген

0:0 (д)

Наиболее продолжительные гостевые голевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11

Динамо

04.08.1999

Жальгирис

1:0

08.11.2000

Манчестер Юн.

0:1

11

Динамо

28.09.2017

Партизан

3:2

07.03.2019

Челси

0:3

9

Шахтер

06.09.2022

Лейпциг

4:1

18.09.2024

Болонья

0:0

8

Динамо

18.09.1985

Утрехт

1:2

30.09.1987

Рейнджерс

0:2

8

Шахтер

24.02.2005

Шальке

1:0

12.09.2006

Рома

0:4

8

Металлист

25.08.2011

Сошо

4:0

20.09.2012

Байер

0:0

8

Шахтер

27.11.2018

Хоффенхайм

3:2

25.11.2020

Боруссия М

0:4
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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