Шахтер впервые с августа 2021 года не пропустил в гостях в еврокубках
До поединка с «Болоньей» горняки пропускали на чужих полях 12 игр подряд
«Шахтер», разойдясь по нулям с «Болоньей», наконец-то прервал свою гостевую серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 12 игр. Последний сухой матч на чужих полях горняки провели 17 августа 2021 года, когда взяли верх над «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов - 1:0.
К слову, среди наших команд более продолжительные пропускные серии на выезде имело только «Динамо» в 1999-2002 г.г. – 16 игр и сам «Шахтер» в 2017-2020 г.г. – 15.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными голами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16
|
Динамо
|
11.08.1999
|
Ольборг
|
2:1
|
14.08.2002
|
Левски
|
1:0
|
15
|
Шахтер
|
26.09.2017
|
Манчестер Сити
|
0:2
|
09.12.2020
|
Интер
|
0:0
|
12
|
Динамо
|
18.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2
|
31.07.2024
|
Партизан
|
3:0
|
12
|
Шахтер
|
15.09.2021
|
Шериф
|
0:2
|
18.09.2024
|
Болонья
|
0:0
|
10
|
Шахтер
|
29.09.1976
|
Динамо Берлин
|
1:1
|
24.08.1995
|
Линфилд
|
1:0
|
10
|
Шахтер
|
24.10.2007
|
Милан
|
1:4
|
06.08.2009
|
Тимишоара
|
0:0
|
9
|
Шахтер
|
20.09.2000
|
Арсенал
|
2:3
|
30.07.2003
|
Шериф
|
0:0
|
9
|
Динамо
|
19.10.2004
|
Реал
|
0:1
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0
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