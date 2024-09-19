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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:58
172
1

Шахтер впервые с августа 2021 года не пропустил в гостях в еврокубках

До поединка с «Болоньей» горняки пропускали на чужих полях 12 игр подряд

19 сентября 2024, 10:25 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:58
172
1
Шахтер впервые с августа 2021 года не пропустил в гостях в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Болоньей», наконец-то прервал свою гостевую серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 12 игр. Последний сухой матч на чужих полях горняки провели 17 августа 2021 года, когда взяли верх над «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов - 1:0.

К слову, среди наших команд более продолжительные пропускные серии на выезде имело только «Динамо» в 1999-2002 г.г. – 16 игр и сам «Шахтер» в 2017-2020 г.г. – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными голами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

16

Динамо

11.08.1999

Ольборг

2:1

14.08.2002

Левски

1:0

15

Шахтер

26.09.2017

Манчестер Сити

0:2

09.12.2020

Интер

0:0

12

Динамо

18.03.2021

Вильярреал

0:2

31.07.2024

Партизан

3:0

12

Шахтер

15.09.2021

Шериф

0:2

18.09.2024

Болонья

0:0

10

Шахтер

29.09.1976

Динамо Берлин

1:1

24.08.1995

Линфилд

1:0

10

Шахтер

24.10.2007

Милан

1:4

06.08.2009

Тимишоара

0:0

9

Шахтер

20.09.2000

Арсенал

2:3

30.07.2003

Шериф

0:0

9

Динамо

19.10.2004

Реал

0:1

15.08.2007

Сараево

1:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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