Шахтер впервые с августа 2021 года не пропустил в гостях в еврокубках

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Болоньей», наконец-то прервал свою гостевую серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 12 игр. Последний сухой матч на чужих полях горняки провели 17 августа 2021 года, когда взяли верх над «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов - 1:0.

К слову, среди наших команд более продолжительные пропускные серии на выезде имело только «Динамо» в 1999-2002 г.г. – 16 игр и сам «Шахтер» в 2017-2020 г.г. – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными голами украинских клубов в еврокубках