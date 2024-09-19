Экс-«горняк» Воробей оценил перспективы Динамо в группе Лиги Европы

Экс-форвард донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о выступлении киевского «Динамо» в основном турниер Лиги Европы.

– А Динамо тоже будет сложно в Лиге Европы? Их ждут противостояния с Лацио и Ромой.

– Мне трудно говорить за Динамо, потому что это не моя родная команда. Но как эксперт скажу, что Динамо тоже будет сложно. Наверное, Динамо будет играть вторым номером. Но у киевлян стиль немножко другой, от Шахтера он отличается. Динамо хорошо убегает в контратаки. У них есть быстрые футболисты, которые их проводят. У киевлян реально есть шанс поймать защиту итальянцев на контратаке. Но у Динамо тоже есть проблемы в игре в обороне и так далее. Уровень украинского футбола сейчас немножко упал. Да, сейчас примерно плюс-минус команды стали равны. Чемпионат стал более непредсказуемым. Но видно невооруженным глазом, что уровень топ-команд в еврокубках отстает от того, который был в прежние годы, – рассказал Воробей.