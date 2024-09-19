Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках
Горняки подписали 60-ю мировую в евротурнирах
Ничья с «Болоньей» (0:0) стала 60-й для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 36 мировых горняки подписали на своем поле и 24 – в гостях. 37 ничьих оранжево-черные сделали в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото.
Чаще других дончане расходились миром с командами из Германии, Испании – по 7 раз, Италии, Франции – по 6, Бельгии и Португалии – по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные ничьи Шахтера в еврокубках
|
Ничья
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
29.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Динамо Б
|
1:1 (г)
|
10-я
|
28.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге
|
1:1 (г)
|
20-я
|
08.03.2007
|
КУ
|
1/8
|
Севилья
|
2:2 (г)
|
30-я
|
13.02.2013
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д
|
2:2 (д)
|
40-я
|
18.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке
|
0:0 (д)
|
50-я
|
27.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Интер
|
0:0 (д)
|
60-я
|
18.09.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Болонья
|
0:0 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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