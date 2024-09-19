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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:14
59
0

Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках

Горняки подписали 60-ю мировую в евротурнирах

19 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 19 сентября 2024, 10:14
59
0
Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Ничья с «Болоньей» (0:0) стала 60-й для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 36 мировых горняки подписали на своем поле и 24 – в гостях. 37 ничьих оранжево-черные сделали в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото.

Чаще других дончане расходились миром с командами из Германии, Испании – по 7 раз, Италии, Франции – по 6, Бельгии и Португалии – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные ничьи Шахтера в еврокубках

Ничья

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-я

29.09.1976

КУ

1/32

Динамо Б

1:1 (г)

10-я

28.08.2002

ЛЧ

КР3

Брюгге

1:1 (г)

20-я

08.03.2007

КУ

1/8

Севилья

2:2 (г)

30-я

13.02.2013

ЛЧ

1/8

Боруссия Д

2:2 (д)

40-я

18.02.2016

ЛЕ

1/16

Шальке

0:0 (д)

50-я

27.10.2020

ЛЧ

ГТ

Интер

0:0 (д)

60-я

18.09.2024

ЛЧ

ОТ

Болонья

0:0 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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