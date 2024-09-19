Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках

Ничья с «Болоньей» (0:0) стала 60-й для «Шахтера» за время выступления в еврокубках. 36 мировых горняки подписали на своем поле и 24 – в гостях. 37 ничьих оранжево-черные сделали в Лиге чемпионов, 17 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото.

Чаще других дончане расходились миром с командами из Германии, Испании – по 7 раз, Италии, Франции – по 6, Бельгии и Португалии – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные ничьи Шахтера в еврокубках

Ничья Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-я 29.09.1976 КУ 1/32 Динамо Б 1:1 (г) 10-я 28.08.2002 ЛЧ КР3 Брюгге 1:1 (г) 20-я 08.03.2007 КУ 1/8 Севилья 2:2 (г) 30-я 13.02.2013 ЛЧ 1/8 Боруссия Д 2:2 (д) 40-я 18.02.2016 ЛЕ 1/16 Шальке 0:0 (д) 50-я 27.10.2020 ЛЧ ГТ Интер 0:0 (д) 60-я 18.09.2024 ЛЧ ОТ Болонья 0:0 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ОТ - основной турнир; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.