Экс-игрок Шахтер встал на защиту Судакова, который не забил Болонье с точки

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку игре команды с «Болоньей» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов и поделился мнением о действиях полузащитника «горняков» Георгия Судакова, который на первых минутах встречи не реализовал 11-метровый.

– В целом, это был поединок двух команд, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Болонья стартовала очень слабо в своем чемпионате. При условно легком календаре на старте они слабо стартовали. Шахтер тоже неудачно стартовал – два поражения на старте УПЛ. При таких слабых стартах такая игра и получилась со счетом 0:0. Я где-то подозревал, что будет минимально голов в матче. Конечно, переживал на второй минуте за то, чтобы Судаков реализовал пенальти. Но получилось, что не забил. В принципе в этом матче Шахтер ничего большего, чем этот пенальти не создал.

– Как теперь Судакову справиться с этим психологически? Или он забудет этот эпизод?

– Я встану в защиту Судакова. Во-первых, пенальти – это лотерея и он молодец, что нашел в себе мужество пойти его исполнить. Да, не забил. Это ему минус, огромный минус. Но после этого момента, в первом тайме так точно, он был ведущим игроком Шахтера на поле. И, честно говоря, вся игра была через него. Он в принципе сыграл хорошо первый тайм. Он очень хорошо сыграл! Георгий выполнил много черновой работы. Я специально за ним следил. Я понимаю, что это такое, когда не забиваешь пенальти. Я смотрю на человека, который не забил пенальти и понимаю, что у него на душе. Судаков в матче с Болоньей не потерялся, он играл и создавал. Он молодец! Он был в игре!

– Чего вы ждали от Шахтера в матче с Болоньей?

– Я еще перед матчем на одном телеканале говорил, что ожидаю от Шахтера агрессивной игры в атаке. Для чего играют в футбол? Для того, чтобы забить мяч в чужие ворота! Но, если команда выходит на поле просто постоять и подержать мяч, это совершенно другой футбол. Я не понимаю держания мяча ради держания. После первого тайма у Шахтера было преимущество во владении мячом. Но где в основном это владение было? У своих ворот. На чужой половине поля Шахтер ничего не сделал. Ничего, кроме заработанного пенальти!