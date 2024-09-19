Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтер встал на защиту Судакова, который не забил Болонье с точки
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 09:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:57
357
0

Экс-игрок Шахтер встал на защиту Судакова, который не забил Болонье с точки

Андрей Воробей – о промахе лидера «горняков» с 11-метровой

19 сентября 2024, 09:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:57
357
0
Экс-игрок Шахтер встал на защиту Судакова, который не забил Болонье с точки
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку игре команды с «Болоньей» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов и поделился мнением о действиях полузащитника «горняков» Георгия Судакова, который на первых минутах встречи не реализовал 11-метровый.

– В целом, это был поединок двух команд, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Болонья стартовала очень слабо в своем чемпионате. При условно легком календаре на старте они слабо стартовали. Шахтер тоже неудачно стартовал – два поражения на старте УПЛ. При таких слабых стартах такая игра и получилась со счетом 0:0. Я где-то подозревал, что будет минимально голов в матче. Конечно, переживал на второй минуте за то, чтобы Судаков реализовал пенальти. Но получилось, что не забил. В принципе в этом матче Шахтер ничего большего, чем этот пенальти не создал.

– Как теперь Судакову справиться с этим психологически? Или он забудет этот эпизод?

– Я встану в защиту Судакова. Во-первых, пенальти – это лотерея и он молодец, что нашел в себе мужество пойти его исполнить. Да, не забил. Это ему минус, огромный минус. Но после этого момента, в первом тайме так точно, он был ведущим игроком Шахтера на поле. И, честно говоря, вся игра была через него. Он в принципе сыграл хорошо первый тайм. Он очень хорошо сыграл! Георгий выполнил много черновой работы. Я специально за ним следил. Я понимаю, что это такое, когда не забиваешь пенальти. Я смотрю на человека, который не забил пенальти и понимаю, что у него на душе. Судаков в матче с Болоньей не потерялся, он играл и создавал. Он молодец! Он был в игре!

– Чего вы ждали от Шахтера в матче с Болоньей?

– Я еще перед матчем на одном телеканале говорил, что ожидаю от Шахтера агрессивной игры в атаке. Для чего играют в футбол? Для того, чтобы забить мяч в чужие ворота! Но, если команда выходит на поле просто постоять и подержать мяч, это совершенно другой футбол. Я не понимаю держания мяча ради держания. После первого тайма у Шахтера было преимущество во владении мячом. Но где в основном это владение было? У своих ворот. На чужой половине поля Шахтер ничего не сделал. Ничего, кроме заработанного пенальти!

По теме:
Шахтер отметил ничейный юбилей в еврокубках
Экс-форвард сборной Украины назвал всех в Шахтере, кто провался с Болоньей
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Андрей Воробей Георгий Судаков Болонья - Шахтер Лига чемпионов Шахтер Донецк
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Футбол | 18 сентября 2024, 19:49 9
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Юрич стал тренером римской команды

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 19 сентября 2024, 01:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Футбол | 19.09.2024, 00:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона
Футбол | 19.09.2024, 07:55
Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона
Еще помните Сватка? Как выглядит таблица MLS под конец регулярного сезона
ГВАРДИОЛА: Шесть человек опекали Холанда. Слышал, скамейка кричала: Ближе!
Футбол | 19.09.2024, 05:42
ГВАРДИОЛА: Шесть человек опекали Холанда. Слышал, скамейка кричала: Ближе!
ГВАРДИОЛА: Шесть человек опекали Холанда. Слышал, скамейка кричала: Ближе!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 37
Футбол
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 6
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 13
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 6
Футбол
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 23
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем