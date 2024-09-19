Главный тренер ПСЖ оценил шансы Жироны на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Луис Энрике прокомментировал победу своей команды
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над каталонской «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов:
«Начало было немного медленным. Было тяжело, мы были небрежны. Не могли отдать легкие передачи. «Жирона» показала, почему им удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов, почему они являются топовой командой. Начало меня не порадовало, но во втором тайме я был намного счастливее.
У нас были хорошие моменты, 2 или 3, мы должны были забивать, но не смогли. Я не видел гола. Но мы взяли 3 очка. Болельщики не переставали нас поддерживать, с первой минуты и до 90-й.
Начинать с победы всегда важно, независимо от конкуренции. Мы не можем судить или предсказать, как мы выступим, особенно учитывая сложность соперников, с которыми мы столкнемся.
У «Жироны» фантастические шансы на выход в плей-офф. Их представление об игре очень четкое, это не подлежит обсуждению. То, что они представляют, идеи, работа их менеджера, нет никаких сомнений, что они могут пройти квалификацию».
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