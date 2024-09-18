Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере рассказали, кто будет пробивать пенальти после промаха Судакова
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 23:19 |
940
3

В Шахтере рассказали, кто будет пробивать пенальти после промаха Судакова

Дмитрий Крыськив уверен, что Георгий останется штатным пенальтистом

18 сентября 2024, 23:19 |
940
3
В Шахтере рассказали, кто будет пробивать пенальти после промаха Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.

Полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив отреагировал на промах Судакова с одиннадцатиметрового в этом матче.

– Стоял вопрос, кто будет пробивать пенальти?

– Да нет, наверное. У нас есть те, кто могут пробить. Жора Судаков пробивал раньше, забивал. Сегодня не забил, но такое случается. Мы – одна команда. Мы его поддержали. Ничего страшного. Он и в дальнейшем будет бить и в дальнейшем будет забивать.

По теме:
ПУШИЧ – о промахе Судакова, травмах, одном ударе в створ ворот Болоньи в ЛЧ
ВИДЕО. Украинский футболист привез пенальти в матче Лиги чемпионов
Вратарь Болоньи признался, как ему удалось отбить пенальти от Судакова
Дмитрий Крыськив Болонья травма Шахтер Донецк пенальти Лига чемпионов Георгий Судаков Болонья - Шахтер
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Футбол | 18 сентября 2024, 20:00 64
Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу

Команда Шовковского идет без потерь очков и в дальнейшем

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Футбол | 18 сентября 2024, 23:06 0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»

Тренер считает бельгийца лучшим вратарем мира

Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Футбол | 18.09.2024, 06:23
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Бокс | 18.09.2024, 00:45
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Бокс | 18.09.2024, 15:38
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Ще дайте капітана йому.
Ответить
0
Vanil10
Сильно, підтримуйте, по ходу у вас і нема більше достойних бити пєналь, бо Жору треба продати, клоуни, бля)))
Ответить
0
Виктор Войцеховский
Правильно. Нужно перенять опыт Мартина Палермо. Он в одной игре за сборную ТРИ ПЕНАЛЯ не забил
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 44
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 3
Бокс
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
17.09.2024, 09:25 19
Футбол
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 3
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 26
Бокс
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
Сын легенды Шахтера заявил, что будет болеть за Болонью против горняков
16.09.2024, 20:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем