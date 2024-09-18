В Шахтере рассказали, кто будет пробивать пенальти после промаха Судакова

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Уже на 4-й минуте гости имели прекрасную возможность забить. Итальянцы нарушили правила в собственной штрафной и были наказаны. Однако полузащитник Шахтера не реализовал пенальти – спас голкипер Лукаш Скорупский.

Полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив отреагировал на промах Судакова с одиннадцатиметрового в этом матче.

– Стоял вопрос, кто будет пробивать пенальти?

– Да нет, наверное. У нас есть те, кто могут пробить. Жора Судаков пробивал раньше, забивал. Сегодня не забил, но такое случается. Мы – одна команда. Мы его поддержали. Ничего страшного. Он и в дальнейшем будет бить и в дальнейшем будет забивать.