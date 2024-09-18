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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:52 |
1098
1

Будет играть в маске? Лидер Шахтера получил перелом носа в матч ЛЧ

Повреждение в матче против «Болоньи» получил Даниил Сикан

18 сентября 2024, 22:52 |
1098
1
Будет играть в маске? Лидер Шахтера получил перелом носа в матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающий гостей Даниил Сикан не сумел доиграть матч до конца, после жесткого столкновения в первом тайме вместо украинца вышел бразилец Невертон.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, у Даниила Сикана таки диагностировали перелом носа. Вместе с тем сотрясения мозга у игрока не обнаружили. Это дает надежду на скорое возвращение форварда в игру, пусть и в защитной маске.

Сикан провел в этом сезоне за Шахтер в УПЛ шесть матчей и забил три гола.

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Даниил Сикан Болонья травма Шахтер Донецк Лига чемпионов Невертон Болонья - Шахтер Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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turist86
Спорт.юа. вважає Сікана лідером?
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