Будет играть в маске? Лидер Шахтера получил перелом носа в матч ЛЧ
Повреждение в матче против «Болоньи» получил Даниил Сикан
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.
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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.
Нападающий гостей Даниил Сикан не сумел доиграть матч до конца, после жесткого столкновения в первом тайме вместо украинца вышел бразилец Невертон.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, у Даниила Сикана таки диагностировали перелом носа. Вместе с тем сотрясения мозга у игрока не обнаружили. Это дает надежду на скорое возвращение форварда в игру, пусть и в защитной маске.
Сикан провел в этом сезоне за Шахтер в УПЛ шесть матчей и забил три гола.
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