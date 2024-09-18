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Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 22:37 |
1750
0

ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Руха перешел в потерпевший крах французский Бордо

Папе Диав окончательно покинул украинский клуб

18 сентября 2024, 22:37 |
1750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Центрбек Руха перешел в потерпевший крах французский Бордо
girondins.com. Папе Диав

29-летний центральный защитник «Руха» Папе Диав продолжит карьеру во Франции.

О подписании сенегальского легионера официально отрапортовал «Бордо», который нынешним летом потерпел крах, был лишен профессионального статуса и в результате финансовых проблем был понижен сразу до четвертого по рангу дивизиона тамошнего футбола.

Подробности трансфера Диава не разглашаются, но по данным Transfermarkt, футболист переехал во Францию на правах свободного агента, оформив с «Бордо» полноценный контракт.

В «Рух» Диав перешел в январе 2022 года за 100 тысяч евро из «Жальгириса», однако из-за начала полномасштабной фазы войны не сыграл ни одного официального матча за львовян. Сперва сенегалец несколько месяцев отыграл в Польше за «Арку» Гдыня, а последние два года на правах аренды провел во французском «Лавале» (50 матчей, 6 голов).

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Рух Львов трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 Бордо чемпионат Франции по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Бордо
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