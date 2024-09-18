10 предупреждений и 3 гола. Бетис одолел Хетафе

18 сентября состоялся матч 3-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Бенито Уильямарин», Севилья.

В первом тайме обе команды сумели сохранить ворота сухими. Во втором тайме Ло Чельсо открыл счет с пенальти, а впоследствии и удвоил счет. Гостям удалось забить только к концу встречи.

Главный тренер «Хетафе» Бордалес Хименес получил красную карточку на 90+2 минуте.

Ла Лига. 3-й тур. 18 сентября.

Бетис – Хетафе – 2:1

Голы: Ло Чельсо, 61 (пен), 74 – Арамбарри, 90+3

Бетис: Сильва, Бельерин, Льоренте, Натан, Перро, (Родригес, 46), Рока Хунке, Альтимира, Форнальс, (Руибаль, 77), Ло Чельсо, (Лосадо, 78), Эззальзули, (Хуанми, 86), (Авила, 86)

Хетафе: Сория, Рико, Альдерете, Джене, Иглесиас Санчес, Уче, Милья, (Сантьяго, 75), Сола, (Арамбарри, 62), Аленья, (Алькантара, 75), Петер Федерико, (Перес, 46), Илдирим, (Майораль, 75)

Предупреждения: Перро, 38, Форнальс, 43, Силва, 88 – Сола, 12, Аленья, 13, Альдерете, 15, Бордалас Хименес (коуч), 16, 90+2, Йылдирим, 58, Рико, 64

Удаление: Бордалас Хименес, 90+2