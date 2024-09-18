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Чемпионат Испании
Бетис
18.09.2024 20:00 – FT 2 : 1
Хетафе
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Испания
18 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:56
48
0

10 предупреждений и 3 гола. Бетис одолел Хетафе

За Бетис дубль забил Ло Чельсо

18 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 22:56
48
0
10 предупреждений и 3 гола. Бетис одолел Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис - Хетафе

18 сентября состоялся матч 3-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Бенито Уильямарин», Севилья.

В первом тайме обе команды сумели сохранить ворота сухими. Во втором тайме Ло Чельсо открыл счет с пенальти, а впоследствии и удвоил счет. Гостям удалось забить только к концу встречи.

Главный тренер «Хетафе» Бордалес Хименес получил красную карточку на 90+2 минуте.

Ла Лига. 3-й тур. 18 сентября.

Бетис – Хетафе – 2:1

Голы: Ло Чельсо, 61 (пен), 74 – Арамбарри, 90+3

Бетис: Сильва, Бельерин, Льоренте, Натан, Перро, (Родригес, 46), Рока Хунке, Альтимира, Форнальс, (Руибаль, 77), Ло Чельсо, (Лосадо, 78), Эззальзули, (Хуанми, 86), (Авила, 86)

Хетафе: Сория, Рико, Альдерете, Джене, Иглесиас Санчес, Уче, Милья, (Сантьяго, 75), Сола, (Арамбарри, 62), Аленья, (Алькантара, 75), Петер Федерико, (Перес, 46), Илдирим, (Майораль, 75)

Предупреждения: Перро, 38, Форнальс, 43, Силва, 88 – Сола, 12, Аленья, 13, Альдерете, 15, Бордалас Хименес (коуч), 16, 90+2, Йылдирим, 58, Рико, 64

Удаление: Бордалас Хименес, 90+2

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Арамбарри (Хетафе).
90’ +2
Хосе Бордалас (Хетафе) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
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Бетис Хетафе Джовани Ло Чельсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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