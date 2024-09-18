Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на исторический матч ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 20:54 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:17
2428
2

Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на исторический матч ЛЧ

Жиронцы начнут поединок первого тура Лиги чемпионов против ПСЖ в 22:00 по Киеву

18 сентября 2024, 20:54 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:17
2428
2
Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на исторический матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Прес в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы. Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Для Жироны это будет первый матч в истории клуба в главном еврокубком клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Жирона:

По теме:
ПСЖ – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Селтик – Слован, Брюгге – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьи. Шахтер и Болонья поделили очки
Жирона ПСЖ Лига чемпионов стартовые составы Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу
Футзал | 18 сентября 2024, 17:11 13
Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу
Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу

Команда Александра Косенко реабилитировалась за поражение от Аргентины на старте ЧМ-2024

Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2024, 21:11 0
Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Бокс | 17.09.2024, 23:07
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
Бокс | 18.09.2024, 15:38
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
Бокс | 18.09.2024, 00:36
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
тут подвійно за Жирону
Ответить
+1
Макс Максов
Москал9ку потрібно розпечатати! Бажано щоб це зробив Віктор!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 23
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
16.09.2024, 18:11 21
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 3
Бокс
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 37
Футбол
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 13
Бокс
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
18.09.2024, 00:45 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем