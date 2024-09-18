Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на исторический матч ЛЧ
Жиронцы начнут поединок первого тура Лиги чемпионов против ПСЖ в 22:00 по Киеву
18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Прес в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Тренеры объявили стартовые составы. Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.
Для Жироны это будет первый матч в истории клуба в главном еврокубком клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Жирона:
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#PSGGirona #UCL pic.twitter.com/B6OiUD4Mu5— Girona FC (@GironaFC) September 18, 2024
📄 Le premier onze parisien cette saison en @ChampionsLeague ! ✨#PSGGIR I #UCL pic.twitter.com/0ZkA5A2Zh6— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Косенко реабилитировалась за поражение от Аргентины на старте ЧМ-2024
Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву