Сыграет ли Цыганков? Назван стартовый состав Жироны на исторический матч ЛЧ

18 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСЖ и Жирона.

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Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Прес в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы. Украинский вингер хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Для Жироны это будет первый матч в истории клуба в главном еврокубком клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Мичела стали третьими в Ла Лиге.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Жирона: