В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».

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Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.

Точку в матче на 90+1-й минуте поставил полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок. Новичок киевлян воспользовался ошибкой голкипера «Ворсклы» Павла Исенко и дальним ударом отправил мяч в пустые ворота.

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Пихаленок наказал Ворсклу дальним ударом