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  4. ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Пихаленок наказал Ворсклу дальним ударом
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 20:30 |
279
2

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Пихаленок наказал Ворсклу дальним ударом

Александр забил в пустые ворота и поставил точку в матче «Динамо» – «Ворскла»

18 сентября 2024, 20:30 |
279
2
ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Пихаленок наказал Ворсклу дальним ударом
ФК Динамо. Александр Пихаленок

В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.

Точку в матче на 90+1-й минуте поставил полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок. Новичок киевлян воспользовался ошибкой голкипера «Ворсклы» Павла Исенко и дальним ударом отправил мяч в пустые ворота.

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Пихаленок наказал Ворсклу дальним ударом

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Павел Исенко Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Красава🤣🤣
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roman75zpr
Исенко в поддавки играл?
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