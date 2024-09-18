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  4. Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:19
1549
5

Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?

Киевляне победили полтавский клуб со счетом 3:1

18 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:19
1549
5
Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?
ФК Динамо

В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.

Обе команды сделали по семь замен в матче. Согласно регламенту УПЛ обеим командам разрешено делать по пять замен в матче. Дополнительные замены даются, если игрок получил сотрясение мозга.

По имеющейся информации, у «Динамо» такое повреждение получил Брайан Себальос, а у «Ворсклы» – Николай Ковталюк. Причины еще двух дополнительных замен уточняются.

Отметим, если какая-то команда нарушит регламент УПЛ по заменам игроков, то ей будет засчитано техническое поражение – 0:3.

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Брайан Себальос Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо - Ворскла пять замен травма сотрясение мозга Николай Ковталюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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zhyr
А якщо дві команди порушили регламент, то нічия 3:3?))
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+2
NoMad
О, кроти зараз почнуть шукати як в кабінеті забрати в Динамо 3 очки
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+2
Pavel_i_CO
Ох і спортЮА, правила футболу б вчили... Якщо гравець отримує травму голови, то команда може зробити заміну поза слотом, але й суперник отримує додаткову заміну, яку може використати в будь-який момент. Через те, що в обох командах гравці зазнали травм голови - обидва клуби мали право поміняти сімох гравців
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0
sahka1981
З динамоманії комент
Cossack 1927
18 вересня 2024 20:02
"Знайшов ось таку інфу: кожна команда може зробити одну заміну по картці струсу мозку, і тоді ще одна заміна додаткова, двом командам, тобто якщо в першому таймі гучека замінили через підозру на струс, то це вже по 6 замін на команду, ну і себальйос це вже по сім замін"
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0
SHN
Ну дичь! Как на таком уровне можно такое чудить?!
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-1
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