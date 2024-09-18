Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?

В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».

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Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.

Обе команды сделали по семь замен в матче. Согласно регламенту УПЛ обеим командам разрешено делать по пять замен в матче. Дополнительные замены даются, если игрок получил сотрясение мозга.

По имеющейся информации, у «Динамо» такое повреждение получил Брайан Себальос, а у «Ворсклы» – Николай Ковталюк. Причины еще двух дополнительных замен уточняются.

Отметим, если какая-то команда нарушит регламент УПЛ по заменам игроков, то ей будет засчитано техническое поражение – 0:3.