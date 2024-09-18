Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?
Киевляне победили полтавский клуб со счетом 3:1
В среду, 18 сентября, прошел отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Ворскла».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевляне победили со счетом 3:1.
Обе команды сделали по семь замен в матче. Согласно регламенту УПЛ обеим командам разрешено делать по пять замен в матче. Дополнительные замены даются, если игрок получил сотрясение мозга.
По имеющейся информации, у «Динамо» такое повреждение получил Брайан Себальос, а у «Ворсклы» – Николай Ковталюк. Причины еще двух дополнительных замен уточняются.
Отметим, если какая-то команда нарушит регламент УПЛ по заменам игроков, то ей будет засчитано техническое поражение – 0:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Александра сообщил, что боксера уже отпустили
Кевин получил повреждение перед поединком и не сможет принять участие в матче
Cossack 1927
18 вересня 2024 20:02
"Знайшов ось таку інфу: кожна команда може зробити одну заміну по картці струсу мозку, і тоді ще одна заміна додаткова, двом командам, тобто якщо в першому таймі гучека замінили через підозру на струс, то це вже по 6 замін на команду, ну і себальйос це вже по сім замін"