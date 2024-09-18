Один из нападающих Шахтера пропустит матч против Болоньи. Что случилось?
Кевин получил повреждение перед поединком и не сможет принять участие в матче
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Ранее стал известен состав Шахтера. Место в заявке горняков не нашлось для бразильского вингера Кевина. Он получил повреждение перед поединком.
Бразилец поехал с «горняками» на матч.
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