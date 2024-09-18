Один из нападающих Шахтера пропустит матч против Болоньи. Что случилось?

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Ранее стал известен состав Шахтера. Место в заявке горняков не нашлось для бразильского вингера Кевина. Он получил повреждение перед поединком.

Бразилец поехал с «горняками» на матч.