Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из нападающих Шахтера пропустит матч против Болоньи. Что случилось?
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 19:42 |
1057
0

Один из нападающих Шахтера пропустит матч против Болоньи. Что случилось?

Кевин получил повреждение перед поединком и не сможет принять участие в матче

18 сентября 2024, 19:42 |
1057
0
Один из нападающих Шахтера пропустит матч против Болоньи. Что случилось?
ФК Шахтер. Кевин

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Ранее стал известен состав Шахтера. Место в заявке горняков не нашлось для бразильского вингера Кевина. Он получил повреждение перед поединком.

Бразилец поехал с «горняками» на матч.

По теме:
Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо и Ворскла сделали 14 замен в матче УПЛ. Как такое возможно?
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер Кевин (Шахтер) травма
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18 сентября 2024, 09:15 13
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика

Александра арестовали в Кракове

Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу
Футзал | 18 сентября 2024, 17:11 12
Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу
Убедительно, но не в плюс. Украина крупно обыграла Анголу

Команда Александра Косенко реабилитировалась за поражение от Аргентины на старте ЧМ-2024

Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Футбол | 18.09.2024, 20:00
Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Гол и травма новичка. Динамо в Киеве переиграло Ворсклу
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18.09.2024, 07:37
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
Бокс | 18.09.2024, 00:36
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
16.09.2024, 18:11 21
Футбол
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
«Глубокое алкогольное опьянение...» Красюк раскрыл детали ареста Усика
18.09.2024, 15:38 47
Бокс
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 152
Футбол
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 3
Бокс
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 42
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем