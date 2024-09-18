18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер

Шахтер: Ризнык, Бондар, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Конопля

Запас: Фесюк, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре