Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер
18 сентября в 19:45 в Болонье пройдет поединок 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).
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Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер
Шахтер: Ризнык, Бондар, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Конопля
Запас: Фесюк, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре
Опрос
Крупная победа Болоньи
7 голосов 8.14 %
Минимальная победа Болоньи
31 голос 36.05 %
Ничья
21 голос 24.42 %
Минимальная победа Шахтера
24 голоса 27.91 %
Крупная победа Шахтера
3 голоса 3.49 %
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