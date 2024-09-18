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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 18:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:49
1536
9

Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер

18 сентября в 19:45 в Болонье пройдет поединок 1-го тура Лиги чемпионов

18 сентября 2024, 18:31 | Обновлено 18 сентября 2024, 18:49
1536
9
Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В стартовом поединке встретятся Болонья (Италия) и Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Стали известны стартовые составы команд на матч Болонья – Шахтер

Шахтер: Ризнык, Бондар, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Конопля

Запас: Фесюк, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре

Опрос

Голосов 86
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ 1-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Болонья и Шахтер, который пройдет 18 сентября в 19:45

Крупная победа Болоньи

7 голосов 8.14 %

Минимальная победа Болоньи

31 голос 36.05 %

Ничья

21 голос 24.42 %

Минимальная победа Шахтера

24 голоса 27.91 %

Крупная победа Шахтера

3 голоса 3.49 %

Результаты
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Виктор Войцеховский
Бондарь и Матвиенко в центре? Это будет убийство 
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+1
Nba37
Опять тренер чудит , особенно в плане защиты, ну посмотрим, да и в нападении  в резерве есть куда лучше футболисты
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0
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Diesel
Та й Степаненка щоб центр був більш спокійний
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0
NoMad
Чудові склади. 3:1 для господарів
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0
Diesel
Склад ще той))
Ну кому не випустити в старті Невертона та Траоре.
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0
Diesel
А хто такий Грам ?
Щось не знаю такого гравця обо щось пропустив
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Шахтер ставит на скоростное передвижение мяча
Удачи в игре и победы!!
Ответить
-2
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