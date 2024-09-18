Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»

Реал в первом туре обновленной Лиги чемпионов обыграл Штутгарт 3:1, а лучшим игроком встречи признали вратаря мадридцев Тибо Куртуа, который сделал много сейвов.

Тренер Карло Анчелотти считает, что бельгиец уже вошел в число великих вратарей.

«Куртуа – лучший вратарь мира прямо сейчас. В течение карьеры я тренировал многих великих вратарей, но в данный момент Тибо – лучший в мире, это однозначно», – сказал Анчелотти.

Куртуа в нынешнем сезоне отыграл во всех матчах, а украинец Андрей Лунин пока остается в запасе.