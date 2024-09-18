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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Испания
18 сентября 2024, 23:06 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»

Тренер считает бельгийца лучшим вратарем мира

18 сентября 2024, 23:06 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Работал со многими великими вратарями, но Куртуа...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Реал в первом туре обновленной Лиги чемпионов обыграл Штутгарт 3:1, а лучшим игроком встречи признали вратаря мадридцев Тибо Куртуа, который сделал много сейвов.

Тренер Карло Анчелотти считает, что бельгиец уже вошел в число великих вратарей.

«Куртуа – лучший вратарь мира прямо сейчас. В течение карьеры я тренировал многих великих вратарей, но в данный момент Тибо – лучший в мире, это однозначно», – сказал Анчелотти.

Куртуа в нынешнем сезоне отыграл во всех матчах, а украинец Андрей Лунин пока остается в запасе.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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