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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 15:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:34
316
0

«Куртуа включил режим легенды». В Испании хвалят конкурента Лунина

Вратарь показал класс в матче против Штутгарта

18 сентября 2024, 15:33 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:34
316
0
«Куртуа включил режим легенды». В Испании хвалят конкурента Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Реал в непростом первом матче обновленной Лиги чемпионов на своем поле обыграл Штутгарт 3:1, хотя немецкая команда нанесла 14 ударов (7 в створ) и даже больше владела мячом.

Журналисты в Испании отметили невероятную игру вратаря Тибо Куртуа. Издание Marca написало, что «был только один позитив в первом тайме – Куртуа включил режим легенды».

Отмечается, что только игра вратаря продлила серию команды без поражений на своем поле.

Бельгийский вратарь получил максимальную оценку от журналистов за свое выступление. В нынешнем сезоне Куртуа пока провел все матчи, а Андрею Лунину, возможно, придется ждать игр Кубка Испании.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов Штутгарт Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Marca
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