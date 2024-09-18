«Куртуа включил режим легенды». В Испании хвалят конкурента Лунина

Реал в непростом первом матче обновленной Лиги чемпионов на своем поле обыграл Штутгарт 3:1, хотя немецкая команда нанесла 14 ударов (7 в створ) и даже больше владела мячом.

Журналисты в Испании отметили невероятную игру вратаря Тибо Куртуа. Издание Marca написало, что «был только один позитив в первом тайме – Куртуа включил режим легенды».

Отмечается, что только игра вратаря продлила серию команды без поражений на своем поле.

Бельгийский вратарь получил максимальную оценку от журналистов за свое выступление. В нынешнем сезоне Куртуа пока провел все матчи, а Андрею Лунину, возможно, придется ждать игр Кубка Испании.