Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча

Вчерашнее поражение 1:3 от «Ливерпуля» в первом туре Лиги чемпионов поставила под серьезную угрозу будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера «Милана».

В воскресенье, 22 сентября «Милан» ждет дерби против «Интера», и этот матч является последним шансом Фонсеки исправить ситуацию. Возможное поражение от «Интера» станет для «Милана» уже седьмым подряд в дерби, и руководство «россонери» очень не хочет получить такой болезненный репутационный удар.

На случай увольнения Фонсеки руководство «Милана» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.