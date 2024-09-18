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  4. Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча
Италия
18 сентября 2024, 17:05 |
468
1

Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча

Дерби против «Интера» может решить судьбу экс-тренера «Шахтера»

18 сентября 2024, 17:05 |
468
1
Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Вчерашнее поражение 1:3 от «Ливерпуля» в первом туре Лиги чемпионов поставила под серьезную угрозу будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера «Милана».

В воскресенье, 22 сентября «Милан» ждет дерби против «Интера», и этот матч является последним шансом Фонсеки исправить ситуацию. Возможное поражение от «Интера» станет для «Милана» уже седьмым подряд в дерби, и руководство «россонери» очень не хочет получить такой болезненный репутационный удар.

На случай увольнения Фонсеки руководство «Милана» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

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Милан Паулу Фонсека отставка Интер - Милан Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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Перець
Правильно нема результату допобачення, Ребров бери приклад
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