Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча
Дерби против «Интера» может решить судьбу экс-тренера «Шахтера»
Вчерашнее поражение 1:3 от «Ливерпуля» в первом туре Лиги чемпионов поставила под серьезную угрозу будущее Паулу Фонсеки на посту главного тренера «Милана».
В воскресенье, 22 сентября «Милан» ждет дерби против «Интера», и этот матч является последним шансом Фонсеки исправить ситуацию. Возможное поражение от «Интера» станет для «Милана» уже седьмым подряд в дерби, и руководство «россонери» очень не хочет получить такой болезненный репутационный удар.
На случай увольнения Фонсеки руководство «Милана» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь показал класс в матче против Штутгарта
Настолько обескровленными полтавчане в этом сезоне еще не были