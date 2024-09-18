Килиан МБАППЕ: «Я могу забивать больше»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу 3:1 над «Штутгартом» в матче первого тура Лиги чемпионов, в котором француз открыл счет:

«Прекрасный вечер. Мы хотели начать путь в Лиге чемпионов с победы, это был сложный матч. Выиграть первый матч было важно – Лига чемпионов изменилась и начать побеждать нужно как можно раньше. Наш соперник играл хорошо, а у нас в первом тайме были проблемы с выходом из обороны. Во втором тайме у нас были шансы забить, мы прессинговали, и нам это удалось.

Я могу забивать больше. С каждой игрой я чувствую себя все лучше и знаю, что забью больше голов. Каждый раз, играя за «Реал», ты должен бороться, чтобы выиграть любой трофей. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать каждый матч, и в поединке со «Штутгартом» добились своего. Посмотрим, что будет в следующем матче».