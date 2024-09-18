ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер

Сегодня, 18 сентября в первом туре Лиги чемпионов встретятся финалисты сезона 2022/2023 – «Манчестер Сити» примет миланский «Интер». Начало матча между чемпионами Англии и Италии – в 22:00 по Киеву.

Вашему вниманию все самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы: