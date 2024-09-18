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  4. ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 16:06 |
402
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер

Тренер «Манчестер Сити» - о поединке против чемпионов Италии

18 сентября 2024, 16:06 |
402
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Сегодня, 18 сентября в первом туре Лиги чемпионов встретятся финалисты сезона 2022/2023 – «Манчестер Сити» примет миланский «Интер». Начало матча между чемпионами Англии и Италии – в 22:00 по Киеву.

Вашему вниманию все самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы:

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Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов Жузеп Гвардиола видео
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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