Лига чемпионов18 сентября 2024, 16:06 |
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Тренер «Манчестер Сити» - о поединке против чемпионов Италии
18 сентября 2024, 16:06 |
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Сегодня, 18 сентября в первом туре Лиги чемпионов встретятся финалисты сезона 2022/2023 – «Манчестер Сити» примет миланский «Интер». Начало матча между чемпионами Англии и Италии – в 22:00 по Киеву.
Вашему вниманию все самое интересное с предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы:
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