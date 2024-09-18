Бывший клуб Игнатенко подписал экс-игрока сборной Англии
Энди Кэрролл будет выступать за «Бордо»
Именитый французский клуб «Бордо» официально сообщил о подписании бывшего форварда «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролла. Сроки действия контракта не называются.
Предыдущим клубом Кэрролла был другой французский клуб, «Амьен», который выступает в Лиге 2. В его составе 35-летний англичанин отличился 4 голами и 1 ассистом в 33 матчах прошлого сезона.
Напомним, в июле «Бордо» объявил о банкротстве, потерял профессиональный статус и сейчас выступает в четвертом дивизионе чемпионата Франции. Команду покинули многие игроки, учитывая украинского полузащитника Даниила Игнатенко.
После трех туров «Бордо» идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице четвертого дивизиона чемпионата Франции с двумя очками в активе.
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