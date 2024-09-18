Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший клуб Игнатенко подписал экс-игрока сборной Англии
Франция
18 сентября 2024, 15:49 |
85
0

Бывший клуб Игнатенко подписал экс-игрока сборной Англии

Энди Кэрролл будет выступать за «Бордо»

18 сентября 2024, 15:49 |
85
0
Бывший клуб Игнатенко подписал экс-игрока сборной Англии
ФК Бордо. Энди Кэрролл

Именитый французский клуб «Бордо» официально сообщил о подписании бывшего форварда «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролла. Сроки действия контракта не называются.

Предыдущим клубом Кэрролла был другой французский клуб, «Амьен», который выступает в Лиге 2. В его составе 35-летний англичанин отличился 4 голами и 1 ассистом в 33 матчах прошлого сезона.

Напомним, в июле «Бордо» объявил о банкротстве, потерял профессиональный статус и сейчас выступает в четвертом дивизионе чемпионата Франции. Команду покинули многие игроки, учитывая украинского полузащитника Даниила Игнатенко.

После трех туров «Бордо» идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице четвертого дивизиона чемпионата Франции с двумя очками в активе.

По теме:
«Это мечта». Игнатенко рассказал, почему решил перебраться в Слован
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины перешел в клуб, игравший с россиянами
Играли с россиянами. Участник ЛЧ подпишет экс-игрока сборной Украины
Бордо Энди Кэрролл
Олег Дидух Источник: ФК Бордо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Бокс | 18 сентября 2024, 00:45 18
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось

Украинский боксер рассказал, что получилось недоразумение, которое быстро решилось

Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2024, 15:19 0
Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Селтик – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18.09.2024, 07:37
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Бокс | 17.09.2024, 23:07
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
Футбол | 18.09.2024, 10:49
Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 34
Бокс
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
18.09.2024, 00:36 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 3
Бокс
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 3
Футбол
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 40
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 151
Футбол
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
16.09.2024, 15:03 12
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем