Расизм в интернете против Винисиуса. Фан в Испании получил большой штраф

В Испании решением суда наложен штраф в 60 тысяч евро на болельщика, который в интернете расистски оскорблял форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Сообщается, что фан позволял себе расистские высказывания в соцсети X. Кроме штрафа, болельщику на 2 года запретили посещать все испанские стадионы.

Летом в Испании впервые был вынесен приговор за расизм на стадионе. За оскорбления Винисиуса 8 месяцев тюрьмы получили три болельщика «Валенсии».