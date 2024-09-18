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  4. Расизм в интернете против Винисиуса. Фан в Испании получил большой штраф
Испания
18 сентября 2024, 15:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:29
257
0

Расизм в интернете против Винисиуса. Фан в Испании получил большой штраф

60 тысяч евро и запрет посещать стадионы

18 сентября 2024, 15:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:29
257
0
Расизм в интернете против Винисиуса. Фан в Испании получил большой штраф
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В Испании решением суда наложен штраф в 60 тысяч евро на болельщика, который в интернете расистски оскорблял форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Сообщается, что фан позволял себе расистские высказывания в соцсети X. Кроме штрафа, болельщику на 2 года запретили посещать все испанские стадионы.

Летом в Испании впервые был вынесен приговор за расизм на стадионе. За оскорбления Винисиуса 8 месяцев тюрьмы получили три болельщика «Валенсии».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид расизм Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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