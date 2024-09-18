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  4. Иван ГЕЦКО: «Шансы Болоньи и Шахтера – 50 на 50»
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 14:28 | Обновлено 18 сентября 2024, 14:58
233
3

Иван ГЕЦКО: «Шансы Болоньи и Шахтера – 50 на 50»

Известный эксперт – об ожиданиях от старта «горняков» в Лиге чемпионов

18 сентября 2024, 14:28 | Обновлено 18 сентября 2024, 14:58
233
3
Иван ГЕЦКО: «Шансы Болоньи и Шахтера – 50 на 50»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко во время предматчевой тренировки

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua дал прогноз на матч первого тура Лиги чемпионов «Болонья» – «Шахтер».

– Как считаете, какие у «Шахтера» шансы завоевать очки в Италии?
– Я думаю, что в этом поединке у команд шансы 50 на 50. «Болонья» – не самая сильная команда, которую можно сравнивать с представителями элиты итальянского чемпионата. Это соперник, который должен быть «Шахтеру» по зубам однозначно. Поэтому, если прогнозировать и учитывать, что это выездной матч для дончан, я бы поставил, что шансы 50 на 50. Причем я более чем уверен, что «Шахтер» сегодня должен доминировать, играть первым номером и решать свои задачи.

– Тот факт, что «Шахтер» накануне матча с «Болоньей» обыграл «Карпаты», можно принимать во внимание? Есть ли смысл сравнивать уровни соперников?
– Конечно, сравнивать уровень «Карпат» и итальянской команды нет смысла. Это другое направление, будем так говорить. Чемпионат – это чемпионат, а еврокубки – это еврокубки. Это несколько иное поле зрения. Да, действительно для «Шахтера» в преддверии поединка с итальянцами важно было сыграть такой матч, в котором они оптимально и неплохо себя показали в атаке. Это только радует в преддверии встречи с «Болоньей». Но говорить, что это какие-то плюсы для «Шахтера» – я бы не стал. С «Карпатами» была отдельная игра. На «Болонью» нужно отдельно настраиваться. Это Лига чемпионов. «Шахтер» должен бороться на серьезном уровне.

– То, что нидерландский форвард Джошуа Зиркзе в межсезонье перешел из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед», на руку будет «Шахтеру»?
– Конечно, «горнякам» это на руку. Зиркзе – результативный нападающий. Он много забивал за «Болонью» и был ведущим футболистом в итальянской команде. Найти полноценную замену ему сегодня не так-то просто. Для «Шахтера» это будет однозначно плюс. Но сильно я бы на это не обращал внимания. Потому что многое будет зависеть от того, как «Шахтер» будет выглядеть на фоне «Болоньи». Обращать внимание на отдельных игроков сейчас не самое главное.

– О новом главном тренере «Болоньи», Винченцо Итальяно, что можете сказать?
– Особенно он ничего не выиграл. Но, естественно, стоит выделить, что с «Фиорентиной» он вышел дважды в финал Лиги конференций и один раз в финал Кубка Италии. Понятно, что когда новый тренер приходит в команду, в коллективе происходит определенная перестановка. Нужно время, чтобы все друг к другу притерлись. Я считаю, что приход нового тренера в «Болонью» должен на руку «Шахтеру» сыграть.

Поединок «Болонья» – «Шахтер» начнется 18 сентября в 19.45 по киевскому времени.

Дмитрий КОТКОВ

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Лига чемпионов Иван Гецко Шахтер Донецк Болонья - Шахтер
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Fitness.sports
Болонья консультировалась с Александрией
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+1
Saar
Все "на руку Шахтаря",а от те, що Болонья грає в одному із найсильніших чемпіонатів Європи і гравці від цього мають неабиякий досвід на протязі всього року- не сказав.
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+1
vovei
Шансы с Полесьем 50/50
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+1
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