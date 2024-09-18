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18 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:09
366
0

Кухаревич попал в команду недели чемпионата Шотландии

Форвард «Хиберниана» забил в ворота «Сент-Джонстона»

18 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:09
366
0
Кухаревич попал в команду недели чемпионата Шотландии
Sky Sports. Николай Кухаревич

Украинский форвард «Хиберниана» Николай Кухаревич попал в символическую сборную недели чемпионата Шотландии по версии статистического портала WhoScored. Кухаревич получил от WhoScored оценку 7,81 балла.

В пятом туре чемпионата Шотландии Кухаревич открыл счет в матче с «Сент-Джонстоном» и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0. Для Кухаревича это был первый гол в пяти матчах чемпионата Шотландии нынешнего сезона.

Также 23-летний украинец отличился голом в ворота «Селтика» в матче Кубка лиги (поражение 1:3).

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Николай Кухаревич Хиберниан (Шотландия) WhoScored чемпионат Шотландии по футболу
Олег Дидух Источник: WhoScored
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