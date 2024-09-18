Другие новости18 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:09
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Кухаревич попал в команду недели чемпионата Шотландии
Форвард «Хиберниана» забил в ворота «Сент-Джонстона»
18 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2024, 15:09
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Украинский форвард «Хиберниана» Николай Кухаревич попал в символическую сборную недели чемпионата Шотландии по версии статистического портала WhoScored. Кухаревич получил от WhoScored оценку 7,81 балла.
В пятом туре чемпионата Шотландии Кухаревич открыл счет в матче с «Сент-Джонстоном» и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0. Для Кухаревича это был первый гол в пяти матчах чемпионата Шотландии нынешнего сезона.
Также 23-летний украинец отличился голом в ворота «Селтика» в матче Кубка лиги (поражение 1:3).
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