Кухаревич попал в команду недели чемпионата Шотландии

Украинский форвард «Хиберниана» Николай Кухаревич попал в символическую сборную недели чемпионата Шотландии по версии статистического портала WhoScored. Кухаревич получил от WhoScored оценку 7,81 балла.

В пятом туре чемпионата Шотландии Кухаревич открыл счет в матче с «Сент-Джонстоном» и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0. Для Кухаревича это был первый гол в пяти матчах чемпионата Шотландии нынешнего сезона.

Также 23-летний украинец отличился голом в ворота «Селтика» в матче Кубка лиги (поражение 1:3).