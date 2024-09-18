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  4. Ярослав ХОМА: «Ничья в Болонье будет для Шахтера хорошим достижением»
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 13:36 |
274
1

Ярослав ХОМА: «Ничья в Болонье будет для Шахтера хорошим достижением»

Бывший полузащитник сборной Украины оценил шансы горняков в ЛЧ

18 сентября 2024, 13:36 |
274
1
Ярослав ХОМА: «Ничья в Болонье будет для Шахтера хорошим достижением»
ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua рассказал будет ли сегодня победитель в поединке группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Болонья» – «Шахтер»:

«Болонья», несмотря на потерю большой группы ведущих игроков, остается боевой единицей в итальянском футболе, делая ставку, прежде всего, на надежность тыла. А статусность сегодняшнего противостояния заставит дебютанта Лиги чемпионов действовать через «не могу», тем более, при поддержке родных стен.

Вот почему «Шахтеру» следует настраиваться на жесткую борьбу на каждом клочке поля. Сегодня будет совсем другой футбол по сравнению с тем, что был в последнем поединке «горняков» с «Каратами» в УПЛ, где львовяне давали играть сопернику. Как по мне, если «Шахтер» в Болонье не проиграет, то это будет для него хорошим достижением».

Сегодняшний матч «Болонья» – «Шахтер» будет обслуживать норвежская бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги.

Ранее бывший полузащитник горняков Олег Шелаев рассказал о предстоящей игре украинцев в ЛЧ.

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Ярослав Хома Болонья Шахтер Донецк Болонья - Шахтер Лига чемпионов инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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SHN
Так и есть. Тем более стата против итальянских команд у ШД так себе.
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