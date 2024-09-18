Олег ШЕЛАЕВ: «В Болонье соперники обменяются голами»

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Болонья» – «Шахтер»:

- После того, как «Шахтер» сокрушил «Карпаты» в последнем туре чемпионата УПЛ, кое-кто из экспертов отмечал, что «горняки» уже преодолели кризис. На мой взгляд, чтобы так утверждать, следует провести на высоком уровне несколько матчей. Поэтому увидим, в каком состоянии будет сегодня «Шахтер» в Италии.

Думаю, что груз ответственности будет давить на обоих соперников и они особо не будут рисковать, потому что на старте очень важно не проиграть. Склоняюсь к тому, что будет ничья – 1:1, – сказал Шелаев.

Поединок «Болонья» – «Шахтер» начнется 18 сентября в 19.45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне поединка первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Болоньи» признался, что мог оказаться в одном из итальянских грандов.