Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Убежден, что в Болонье Шахтер забьет»
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 13:15 |
260
6

Юрий ВИРТ: «Убежден, что в Болонье Шахтер забьет»

Бывший голкипер сборной Украины оценил шансы украинцев в первой игре ЛЧ

18 сентября 2024, 13:15 |
260
6
Юрий ВИРТ: «Убежден, что в Болонье Шахтер забьет»
ФК Шахтер Донецк

Экс-вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли результативным сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Болонья» – «Шахтер»:

- Я не могу сказать, что сегодня мы станем свидетелями открытого футбола. Однако склоняюсь к тому, что поединок будет урожайным на голы. Убежден, что «Шахтер» свой мяч обязательно забьет, вопрос лишь в том, сумеет ли сохранить свои владения нетронутыми.

К сожалению, даже в чемпионате УПЛ командная игра «горняков» в обороне желает лучшего и поэтому неудивительно, что защита не производит впечатление непроходимой. Это доказывала не только ФК «Александрия» – один из лидеров, но и «Карпаты», которые пасут задних. Что тогда говорить о «Болонье», которая классом выше даже после потери нескольких ключевых исполнителей.

Поэтому думаю, что и в Болонье соперники будут не безгрешны у своих ворот и все закончится боевой ничьей – 2:2, – сказал Вирт.

Напомним, что ранее пути «Болоньи» и «Шахтера» в еврокубках не пересекались.

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

По теме:
Милан повторил свой антирекорд в Лиге чемпионов
Ярослав ХОМА: «Ничья в Болонье будет для Шахтера хорошим достижением»
Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за плохой погоды
Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Болонья - Шахтер Юрий Вирт
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы
Футбол | 18 сентября 2024, 14:01 0
Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы
Стал известен фаворит на пост главного тренера Ромы

Наиболее вероятный кандидат – Иван Юрич

ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
Бокс | 18 сентября 2024, 00:36 2
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков

Промоутер Александра сообщил, что боксера уже отпустили 

«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Бокс | 18.09.2024, 09:15
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Теннис | 18.09.2024, 10:47
Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Бокс | 18.09.2024, 07:37
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
EGOS
не буде відкритого футболу і рахунок буде 2-2??
понятно чого цей "тренер" без роботи...
що можна сказати впевнено, - іржаві точно пропустять...скріньте)
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
О! Это такой эксперт,что уже точно не забьет
Ответить
+2
Nick.Grabowski
Болонья в жахливій формі.
Команда з одного лідерів Серії А перетворилася на аутсайдера за 4-5 місяців. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 151
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 34
Бокс
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
17.09.2024, 09:25 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем