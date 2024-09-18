Юрий ВИРТ: «Убежден, что в Болонье Шахтер забьет»

Экс-вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли результативным сегодняшний поединок группового раунда Лиги чемпионов по футболу «Болонья» – «Шахтер»:

- Я не могу сказать, что сегодня мы станем свидетелями открытого футбола. Однако склоняюсь к тому, что поединок будет урожайным на голы. Убежден, что «Шахтер» свой мяч обязательно забьет, вопрос лишь в том, сумеет ли сохранить свои владения нетронутыми.

К сожалению, даже в чемпионате УПЛ командная игра «горняков» в обороне желает лучшего и поэтому неудивительно, что защита не производит впечатление непроходимой. Это доказывала не только ФК «Александрия» – один из лидеров, но и «Карпаты», которые пасут задних. Что тогда говорить о «Болонье», которая классом выше даже после потери нескольких ключевых исполнителей.

Поэтому думаю, что и в Болонье соперники будут не безгрешны у своих ворот и все закончится боевой ничьей – 2:2, – сказал Вирт.

Напомним, что ранее пути «Болоньи» и «Шахтера» в еврокубках не пересекались.

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от этого противостояния.