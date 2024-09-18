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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 12:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:26
151
1

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Для Шахтера главное в Болонье не проиграть»

Известный футболист верит, что украинский клуб сможет выстоять в Италии

18 сентября 2024, 12:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:26
151
1
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Для Шахтера главное в Болонье не проиграть»
ФК Шахтер Донецк

18 сентября свой первый матч в групповом раунде Лиги чемпионов проведет «Шахтер» – с итальянским ФК «Болонья».

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от этого противостояния:

- Обе команды пишут историю: «Болонья» – дебютант Лиги чемпионов, а для «Шахтера» это первая встреча с этим итальянским клубом. Конечно, обидно, что «горожане» не сохранили тот амбициозный состав, с которым в прошлом сезоне все считались в Лиге А.

Почему так произошло? На этот вопрос может дать исчерпывающий ответ разве что клубное руководство. Конечно, «Шахтер» в курсе этих пертурбаций и постарается получить весомые дивиденды. Сейчас обновленному составу «Болоньи» еще не хватает сыгранности и новый руководитель Винченцо Итальяно, который ранее возглавлял «Фиорентину», придерживался другого стиля, чем «горожане».

В конце концов, нужно время, чтобы тренер стал своим для футболистов, чтобы в него поверили. То, что взаимоотношения Итальяно с подопечными еще как следует не отрегулированы, также должно пригодиться «горнякам».

С другой стороны, «Шахтер» также не совсем удачно начал сезон. Даже и не вспомню, когда еще дончане на старте терпели два поражения на всеукраинской арене. Поэтому обе команды будут пытаться реабилитироваться в Лиге чемпионов и это подогревает интерес к противостоянию. В Болонье «Шахтеру» главное не проиграть. Потому что в следующем туре соперник более квалифицированный – «Аталанта», – сказал Кополовец.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Шахтера» провел пресс-конференцию накануне стартового матча горняков в ЛЧ.

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер Михаил Кополовец инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Strontium
А  то шо будет?   тут же не вылетают до последнего тура.)))
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