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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера вернулся в Аякс
Нидерланды
18 сентября 2024, 13:05 |
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера вернулся в Аякс

Дэви Классен будет снова выступать за «Аякс»

18 сентября 2024, 13:05 |
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера вернулся в Аякс
ФК Аякс. Дэви Классен

Амстердамский «Аякс» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Дэви Классеном. Контракт рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Классен возвращается в «Аякс» после сезона в миланском «Интере». Там 31-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и покинул клуб в конце сезона свободным агентом.

Классен является воспитанником «Аякса». За первую команду амстердамского клуба выступал в 2011 – 2017 и 2020 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что от услуг Классена отказался «Милан».

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Аякс Дэви Классен свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Аякс
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