Нидерланды18 сентября 2024, 13:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера вернулся в Аякс
Дэви Классен будет снова выступать за «Аякс»
18 сентября 2024, 13:05 |
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Амстердамский «Аякс» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Дэви Классеном. Контракт рассчитан на один год – до лета 2025 года.
Классен возвращается в «Аякс» после сезона в миланском «Интере». Там 31-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и покинул клуб в конце сезона свободным агентом.
Классен является воспитанником «Аякса». За первую команду амстердамского клуба выступал в 2011 – 2017 и 2020 – 2023 годах.
Ранее сообщалось о том, что от услуг Классена отказался «Милан».
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