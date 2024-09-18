ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Интера вернулся в Аякс

Амстердамский «Аякс» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Дэви Классеном. Контракт рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Классен возвращается в «Аякс» после сезона в миланском «Интере». Там 31-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и покинул клуб в конце сезона свободным агентом.

Классен является воспитанником «Аякса». За первую команду амстердамского клуба выступал в 2011 – 2017 и 2020 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что от услуг Классена отказался «Милан».