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Германия
18 сентября 2024, 12:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 13:03
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3

КОМПАНИ: «Что мне делать? Остановиться из-за того, что так говорят другие?»

Главный тренер Баварии – о критике в его сторону

18 сентября 2024, 12:57 | Обновлено 18 сентября 2024, 13:03
902
3
КОМПАНИ: «Что мне делать? Остановиться из-за того, что так говорят другие?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и загребским «Динамо» – 9:2. На послематчевой конференции наставник мюнхенцев и экс-игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани ответил на вопрос журналиста о критике в его сторону:

«Я родился в Брюсселе, мой папа был беженцем, прибывшим из Конго. Какие у меня были шансы даже просто сыграть в Премьер-лиге, выиграть что-то как игрок, сыграть за национальную сборную? Шансы были 0,000 или близки к этому.

Теперь, когда я стал тренером, я просто должен перестать верить в себя и в то, что я могу добиться успеха из-за того, что говорят другие? Мой менталитет таков: продолжать идти, и в конце концов, если я терплю неудачу – я терплю неудачу, а если я достигну успеха – я достигну успеха, но я всегда могу стать лучше.

«В Интернете вы всегда можете встретить критику, поэтому я действительно не воспринимаю это лично. Что мне делать? Остановиться из-за того, что говорят другие люди? Давайте поощрять людей добиваться успеха и преодолевать барьеры».

Предыдущим клубом Компани был «Бернли», вылетевший из АПЛ под руководством бельгийского коуча. Однако даже после такого сезона руководство «Баварии» сделало 38-летнего экс-защитника наставником мюнхенцев. Назначение бельгийца на должность вызвало много критики со стороны болельщиков «Баварии».

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Венсан Компани Бавария Лига чемпионов Динамо Загреб Бернли
Іван Распутін Источник: The Mirror
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Lesovij7
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