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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:12
866
2

ФОТО. Шахтер сыграет с Болоньей в комплекте формы в национальных цветах

Впервые на официальном уровне

18 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:12
866
2
ФОТО. Шахтер сыграет с Болоньей в комплекте формы в национальных цветах
ФК Шахтер Донецк

18 сентября в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в которой сыграют «Болонья» (Италия) и «Шахтер» (Украина).

Украинский клуб в этой встрече будет играть в комплекте формы в национальных цветах – впервые на официальном уровне.

Встреча начнется в 19:45 на стадионе «Ренато Даль-Ара».

«Шахтер» как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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игровая форма Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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