Лига чемпионов18 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:12
866
2
ФОТО. Шахтер сыграет с Болоньей в комплекте формы в национальных цветах
Впервые на официальном уровне
18 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 18 сентября 2024, 12:12
866
2
18 сентября в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в которой сыграют «Болонья» (Италия) и «Шахтер» (Украина).
Украинский клуб в этой встрече будет играть в комплекте формы в национальных цветах – впервые на официальном уровне.
Встреча начнется в 19:45 на стадионе «Ренато Даль-Ара».
«Шахтер» как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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