ФОТО. Шахтер сыграет с Болоньей в комплекте формы в национальных цветах

18 сентября в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в которой сыграют «Болонья» (Италия) и «Шахтер» (Украина).

Украинский клуб в этой встрече будет играть в комплекте формы в национальных цветах – впервые на официальном уровне.

Встреча начнется в 19:45 на стадионе «Ренато Даль-Ара».

«Шахтер» как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов