ВИДЕО. Как Костюк вышла в седьмой четвертьфинал в сезоне

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу над британкой Хезер Уотсон во втором раунде турнира WTA 500 в Сеуле – 6:2, 6:2.

В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер, с которой она еще не играла.

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.