WTA18 сентября 2024, 11:58 |
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ВИДЕО. Как Костюк вышла в седьмой четвертьфинал в сезоне
Марта легко обыграла представительницу Великобритании
18 сентября 2024, 11:58 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу над британкой Хезер Уотсон во втором раунде турнира WTA 500 в Сеуле – 6:2, 6:2.
В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер, с которой она еще не играла.
Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.
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