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WTA
18 сентября 2024, 11:58 |
166
0

ВИДЕО. Как Костюк вышла в седьмой четвертьфинал в сезоне

Марта легко обыграла представительницу Великобритании

18 сентября 2024, 11:58 |
166
0
ВИДЕО. Как Костюк вышла в седьмой четвертьфинал в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу над британкой Хезер Уотсон во втором раунде турнира WTA 500 в Сеуле – 6:2, 6:2.

В следующем раунде Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер, с которой она еще не играла.

Для Марты это будет седьмой четвертьфинал в сезоне, ранее она выиграла 3 из 6 матчей на этой стадии.

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WTA Сеул Хезер Уотсон Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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