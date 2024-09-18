Бывший голкипер сборной Украины дал совет Шахтеру в отношении Судакова

Экс-голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Юрий Вирт высказал экспертное мнение о перспективах полузащитника «горняков» Георгия Судакова.

«Судаков сам неоднократно и очень прямо намекал, что он хочет поехать играть в Европу. Вероятно, нет сейчас у него той мотивации, которая была в предыдущих сезонах. Он созрел. Руководители Шахтера должны услышать, понять Судакова и если есть действительно достойный вариант от команды из топ-5 европейских чемпионатов, отпустить его.

Касательно результативности, то да: один гол для игрока уровня Судакова - мало. Но в матче против Карпат Георгий уже начал напоминать сам себя, если сравнить с первыми играми в новом сезоне.

У Шахтера сейчас нет лидера на поле. После того, как потерял постоянное место в стартовом составе Тарас Степаненко, должен был бы эту роль взять на себя именно Судаков. Георгий, это было видно в прошлом чемпионате, пытался за собой вести партнеров и иногда слишком старался, перетягивал на себя одеяло.

Но как бы ни критиковали Судакова, я считаю, что он самый сильный игрок Шахтера, если мы говорим о потенциале», – рассказал Вирт.

Ранее Юрий Вирт назвал серьезную проблему нынешнего «Шахтера».