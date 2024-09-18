Экс-голкипер сборной Украины назвал проблему нынешнего Шахтера

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Юрий Вирт высказал мнение о том, почему сейчас подопечные Марино Пушича не впечатляют, занимая 7-е место в турнирной таблице УПЛ, хотя в последнем своем матче они во Львове разгромили «Карпаты» со счетом 5:2.

«В матче против Карпат Шахтер наделал кучу ошибок в защите. Особенно когда им забивал Пидлепенец после углового: бил Евгений с вратарской площадки и никто его не опекал. Не дорабатывает команда в обороне.

Проблемы в защите есть – это очевидно. Однако претензии и огромные вопросы перед стартом в ЛЧ не только к Конопли и Бондаря, а ко всем игрокам. Не дорабатывает в обороне команда в целом.

Как-то ну очень легко команды-соперницы Шахтера в УПЛ создают моменты у их ворот. Я даже и не помню, когда в последний раз на внутренней арене «горняки» пропускали четыре гола, как это было с Александрией», – пояснил Вирт.

Ранее Вирт назвал игроков «Шахтера», проваливших старт сезона в УПЛ.